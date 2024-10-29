Почему старый дедушка ПМ «Макаров» до сих пор трудится и состоит на вооружении

Наверное, редко какое стрелковое оружие вызывает столько споров, как пистолет Макарова. Он состоит на вооружении российских военных и МВД вот уже больше 70 лет и, несмотря на свой солидный возраст, успешно используется до сих пор. Несмотря на свои неистребимые недостатки, он остаётся одним из лучших российских пистолетов, и вот почему.
Делали всем миром
Пистолет Walther PP./ Фото: youtube.com
По мнению самого создателя этого пистолета, Николая Фёдоровича Макарова, своим успехом ПМ обязан коллективным усилиям, ведь над его разработкой трудилось много хороших специалистов. Пусть его и создавали на основе известного Walther PP, выпущенного в 1929 году и затрофеенного во время Великой Отечественной, но для достижения поставленных министерством технических показателей пистолет пришлось почти полностью переделать. У изначального «Вальтера» было несколько неприятных проблем, которые требовалось исправить, и к тому же военные хотели видеть пистолет попроще, понадёжнее и подешевле. И совместить столь противоречивые требования было очень сложно.
Пистолет Макарова./ Фото: lenta.ru
Макаров усовершенствовал изначальную конструкцию и смог убрать из неё почти 40% деталей. В частности, он переделал патронник и решил проблему с утыканием патрона. В итоге пистолет получился настолько удачным, что он обошёл своих конкурентов в конкурсе, разработанных именитыми конструкторами Стечкиным, Токаревым, Симоновым и Коровиным.
ПМ./ Фото: pinterest.com
Конечно, как и любое оружие, ПМ имел свои недостатки. Например, из-за короткого ствола (пистолет специально делали компактным, и по-другому быть просто не могло) разброс во время стрельбы мог быть чудовищным, поэтому вести беглый огонь было очень сложно. В целом ряде случаев останавливающей силы было недостаточно из-за не очень мощного патрона, да и восьми зарядов иногда не хватало. Впрочем, по ряду причин его используют до сих пор.
Вечный пистолет
9-миллиметровые патроны./ Фото: mk.ru
Одним из самых больших достоинств пистолета Макарова является его упрощённая конструкция. За счёт этого его стало не только гораздо проще обслуживать, ломаться он стал гораздо реже, чем его отдалённый немецкий предок. При этом благодаря меньшему числу деталей, на оставшиеся потратили больше металла и сделали их не настолько тонкими, как те могли бы быть. Гарантийный ресурс ПМ составляет 6 тысяч выстрелов, но в подавляющем большинстве случаев при должном обращении служит он гораздо дольше. Правда, для своего размера пистолет Макарова несколько тяжеловат, и это как раз из-за своей «монументальности».
В разобранном виде./ Фото: drive2.ru
По мнению военных, признаком идеального стрелкового оружия является его цена, а если точнее, то цена низкая. Чем меньше он стоит, тем в большем количестве его можно произвести, и в этом плане «Макаров» может поспорить с кем угодно. За всю историю было выпущено более двух с четвертью миллионов экземпляров ПМ.
Пистолет ПМ./ Фото: weacom.ru
Надёжный, с большим ресурсом, простой в обслуживании и ремонте, этого более чем достаточно, чтобы мириться со всеми возможными недостатками. Тем более если последние не настолько критичны, как можно было бы подумать. На близких дистанциях точности и останавливающего действия в большинстве случаев более чем достаточно, хоть и остаётся животрепещущий вопрос современных бронежилетов. С ёмкостью магазина та же история – в большинстве случаев её более чем достаточно. В общем и целом, пистолет Макарова казался лучшим вариантом для конкретных условий, и менять его – только портить.
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