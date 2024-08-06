Интересный способ черенкования роз

Черенкование роз может быть достаточно сложным и долгим процессом, если не знать некоторых тонкостей и нюансов. Предлагаем вам, пожалуй, один из лучших способов укоренения черенков! Они довольно быстро пускают корни.

Черенки легко приживаются на новом месте, остаются сильными и жизнеспособными. Таким способом получится черенковать практически любую розу!

Черенкование и укоренение роз: успешный метод

Весь процесс рассказан доходчиво, понятно и наглядно.Возьмите любой пластиковый стаканчик. На дно уложите около 3 см мха, увлажните. Сверху присыпьте универсальным грунтом. Будет достаточно всего 4 см.Черенкование роз проводите утром, пока в них больше всего влаги. Выбирайте с полностью раскрывшимися бутонами. Почки в пазухах листьев должны быть спящими. Осмотрите черенок: он не должен быть поврежденным, на листьях не должно быть вредителейНе берите черенки, в которых почки уже тронулись в рост. Скорее всего, они не приживутся.Все листья удалите, бутон оставьте. Чтобы черенок быстрее укоренился, берите среднюю часть ствола. Почки на этой части не идут вровень с ним, а как бы слега выступают. От нижней почки сделайте косой срез секатором. Оптимальный размер черенка для укоренения — до 10 см. На нём будет, как правило, 2-3 почки. Верхний срез ровный.Нижний срез нужно ещё немного обработать. Поскольку даже самый острый секатор «жует» черенок, нужно его сделать ровным. Возьмите острый нож и сделайте аккуратный косой срез (см. фото ниже).Идеальный черенок розы для укоренения готов! Он не будет чернеть и гнить. Остаётся только высадить его в грунт, слегка полить и ждать наращивания корешков. Заглубите его под уклоном 45 градусов на 1,5-2 см.Установите черенок в место без сквозняков, с рассеянным светом. Температура в пределах 20-25 градусов. Первые корни вы увидите через 3-4 недели!Попробуйте следовать всем советам, изложенным выше. Уверены: у вас получится укоренить розы без особых трудностей!