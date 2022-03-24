15 примеров языков и шифров, которые учёных пока не удалось разгадать

Четвертая секция скульптуры перед штаб-квартирой ЦРУ временно не дешифрована.
Казалось бы, современные технологии и уровень развития науки позволяют найти ответы практически на любые вопросы. Но тайны, нем не менее, всё ещё остаются. И среди них - 15 шрифтов и языков, которые пока не поддаются расшифровке. Об этих таинственных текстах и пойдёт речь в этом обзоре.
1. Шифр Била
Временно не дешифровано: шифр Била.
В 1885 году в Вирджинии была анонимно опубликована небольшая брошюра, содержащая историю и три зашифрованных сообщения. История утверждает, что сообщения приведут к сокровищу, спрятанному человеком по фамилии Бил. С тех пор было расшифровано только одно из трех сообщений.
2. Рукопись Войнича
Временно не дешифровано: рукопись Войнича.
Эта по меньшей мере 600-летняя 232-страничная рукопись написана на каком-то совершенно не поддающемся расшифровке языке. Более того, она просто изобилует многочисленными изображениями никогда не виденных растений и людей в странных «ваннах и прудах».
3. Шифр Зодиака
Временно не дешифровано: шифр Зодиака.
В период с 1966 по 1974 годы серийный убийца, известный как Зодиак, отправил более 20 шифрованных сообщений в полицию. Большинство из них сумели разгадать, но некоторые до сих пор остаются загадкой.
4. Криптос
Временно не дешифровано: криптос.
В 1990 году скульптура из 4 секций с нанесенными на них зашифрованными символами была установлена перед штаб-квартирой ЦРУ в качестве вызова для сотрудников агентства. 3 секции были расшифрованы, но четвертая уже 26 лет не поддается разгадке.
5. Шифр Д`Агапеева
Временно не дешифровано: шифр Д`Агапеева.
Александр Д`Агапеев в 1939 году написал книгу о криптографии под названием «Коды и шифры». В первое издание книги был включен загадочный шифр, который с тех пор так и не был разгадан. Даже сам автор книги впоследствии признался, что забыл, как зашифровал этот код.
6. Линейное письмо А
Временно не дешифровано: линейное письмо А.
В 1890 году на острове Крит было найдено большое количество глиняных табличек, датированных 1800 годом до нашей эры. На них были тексты на двух различных языках, которые получили название Линейное письмо А и Линейное письмо Б. «Линейное письмо Б» было полностью расшифровано в 1950-е годы, а другой язык до сих пор — полная загадка.
7. Китайский шифр «Золотой слиток»
Временно не дешифровано: китайский шифр «Золотой слиток».
В 1933 году семь золотых слитков были были переданы генералу Ваню в китайском Шанхае. Кто их чеканил, неизвестно, но на слитках можно увидеть рисунки, древнюю китайскую письменность, неизвестный шифр и криптограммы латинскими буквами.
8. Индская письменность
Временно не дешифровано: индская письменность.
После цивилизации долины Инда, которая процветала с 2600 до 1800 г. до н.э. на Индийском субконтиненте, остались тысячи объектов, исписанных пиктографическим языком, который состоял (как предполагают ученые) примерно из 400 символов. В течение последних пары веков ведутся постоянные попытки расшифровать это письмо, но все усилия остаются тщетными.
9. Голубиный шифр
Временно не дешифровано: голубиный шифр.
Однажды в английском Суррее местный житель решил почистить засорившийся дымоход. В нем он нашел остатки голубя с прикрепленной к нему шифровкой времен Второй мировой войны. Шифровку так никто и не смог разгадать.
10. Язык ронго-ронго
Временно не дешифровано: ронго-ронго.
В 1868 году европейские исследователи впервые сообщили о деревянных табличках, которые они нашли на невероятно удаленном острове Пасхи в южной части Тихого океана. Таблички были покрыты неизвестным иероглифическим письмом. Прошло полтора века... а ученые почти не продвинулись в понимании того, что написано на этих 20 табличках.
11. Древнеевропейский шифр
Временно не дешифровано: древнеевропейский шифр.
На многих артефактах, которые находят во множестве мест по всей юго-Восточной Европе, в частности, возле Винче вблизи Белграда и которые датируются 6000 - 4500 годами до н.э., встречаются странные символы. Ученые до сих пор спорят относительно того, являются ли эти символы системой древнего письма.
12. Кодекс Рохонци
Временно не дешифровано: кодекс Рохонци.
Эта рукопись была названа в честь города Рохонци, который когда-то находился на территории нынешней Западной Венгрии. Она написана на неизвестном языке, который так и не был расшифрован. Сегодня рукопись находится на выставке в Венгерской академии наук.
13. Дело «Таман Шуд»
Временно не дешифровано: дело «Таман Шуд».
С 1 декабря 1948 года на пляж в Южной Австралии выбросило тело неизвестного мужчины. Его никто не смог опознать, а единственной зацепкой для полиции был клочок бумаги у него в кармане, на котором было написано 2 слова «Tamam Shud», что переводится как «законченный» с персидского языка (в прессу попало неправильное название «Taman Shud»). Это было прямой ссылкой на «Рубаи» Омара Хайяма - книгу, которая была обнаружена на заднем сиденье незапертого автомобиля рядом с пляжем, где нашли тело. На книге тоже нашли шифровку, которую так и не смогли разгадать.
14. Шифр Маккормика
Временно не дешифровано: шифр Маккормика.
В 1999 году в поле в восточной части штата Миссури нашли разлагающееся тело 41-летнего Рикки Маккормика. У него в карманах было найдено две записки с загадочным шифром. ФБР, которое не смогло расшифровать их, обратилось за помощью общественности в Интернете.
15. Надпись в Шагборо
Временно не дешифровано: надпись в Шагборо.
В английском графстве Стаффордшир можно найти необычный момумент XVIII века, на котором высечены буква «UOSVAVV». Несмотря на множество спекуляций, никому не удалось выяснить их смысл.
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