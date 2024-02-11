Какие личные секреты хранит самый богатый иллюзионист Дэвид Копперфильд

Путь к мировой славе

Дэвид Копперфильд в действе с мамой.

Уже в 12 лет юноша стал иллюзионистом-профессионалом и членом Американского сообщества магов.

Почему пропал с экранов

За фокусами Копперфильда наблюдал весь мир.

Бесконечные суды

Иллюзионисту пришлось не раз явиться в суд, даже по расследованию дел 13- и 30-летней давности.

Самый богатый иллюзионист

Личный архипелаг Копперфильда на Багамах.

Несколько раз Дэвид сам едва не распрощался с жизнью во время выполнения своих магических трюков.

Растит дочь

В 90-е у Копперфильда был роман со знаменитой немецкой фотомоделью Клаудией Шиффер.

Уже почти 20 лет Дэвид счастлив с французской фотомоделью Хлоей Госсели.