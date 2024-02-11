Какие личные секреты хранит самый богатый иллюзионист Дэвид Копперфильд

В 1980-90-е годы иллюзионист Дэвид Копперфильд был одним из известнейших людей в мире. Многие, кто так и не смог попасть на его фантастические шоу, не отрываясь смотрели их по телевизору, пытаясь разгадать секреты показанных им фокусов. Он буквально заставил всех поверить, что магия действительно существует. Удивительно, что большую часть его трюков по сей день так и не смогли раскрыть, хотя это пытались сделать многие. Как Копперфильд сумел добиться мирового признания, куда пропал и чем сейчас занимается 67-летний иллюзионист.
Путь к мировой славе
Давид Сет Коткин (настоящее имя Дэвида Копперфильда) родился 16 сентября 1956 года. С малых лет у Дэвида была превосходная память. Когда мальчику было 4 года, его дедушка показал фокус с картами, и внук тут же смог его без проблем повторить. К слову, семья поощряла интерес Дэвида к постановке различных трюков. К 12 годам юноша стал иллюзионистом-профессионалом и членом Американского сообщества магов. Спустя 4 года он уже читал собственный курс магии в университете Нью-Йорка.
Дэвид Копперфильд в действе с мамой.
В 22 года фокуснику предложили вести телепрограмму «The Magic of ABC». Через год он уже засветился в кинофильме «Поезд террора», после чего начал выступать в телешоу «Магия Дэвида Копперфильда», которое в 90-е годы было невероятно популярным во всем мире, в том числе и в России.
С помощью правильно спланированных съемок и искусства монтажа Копперфильд создал вокруг своей личности ауру некого волшебства, загадок и магического таланта. Иллюзионист понимал, что лучше и дороже продаются фокусы в составе грамотно поставленного и эффектного шоу, поэтому он решил задуматься о крупномасштабных иллюзиях. Что впоследствии и наблюдали восхищенные зрители: исчезновение самолета и Статуи Свободы, прохождение сквозь Великую Китайскую стену, полеты под потолком, смертельные прыжки, распиливание пилой и прочие трюки на грани фантастики.
Уже в 12 лет юноша стал иллюзионистом-профессионалом и членом Американского сообщества магов.
К слову, однажды во время одного из трюков иллюзионист едва не погиб. В 1984 году он не смог расковать цели и захлебнулся водой. К счастью, его вытащили из резервуара с водой и вовремя доставили в больницу. Так как под водой фокусник пробыл почти 1,5 минуты, его восстановление заняло много времени.
Поначалу ему даже приходилось передвигаться на инвалидном кресле. Были и другие случаи. Например, в 1989 году Дэвид во время одного из фокусов случайно отрезал себе кончик пальца, который, к счастью, благополучно пришили обратно. Но это не остановило иллюзиониста от продолжения его деятельности и поиска новых фокусов.
Почему пропал с экранов
В начале нулевых рейтинги передач с Копперфильдом начали неустанно падать. Возможно, с развитием технологий его шоу больше не вызывало такого восторга у зрителей, да и постоянные попытки разоблачений давали о себе знать. Затем понеслась череда заявлений в суд на иллюзиониста, что оттолкнуло его многих поклонников.
Да и Копперфильд решил полностью отказаться от выступлений на телевидении, так как некоторые хитрые телевизионщики начали устанавливать скрытые камеры, чтобы попытаться раскрыть все секреты его магии. Узнав об этом, Дэвид решил впредь выступать лишь на своих концертах и запрещать делать фото и видеосъемку шоу.
За фокусами Копперфильда наблюдал весь мир.
И хотя Копперфильд пропал с экранов телевизоров, он по-прежнему остается популярным артистом в США, удивляя американцев своими иллюзиями. В среднем билет на его шоу стоит $100, но все равно зрителей всегда полный зал. К слову, фокусник решил заработать и на телевизионной непорядочности. Он снял и продал на ТВ цикл программ под названием «Нарушая кодекс», где он раскрыл секреты своих коллег из далекого прошлого.
Бесконечные суды
Многие пытались разжиться или прославиться на имени Копперфильда. Порой это было выставлено не в выгодном свете, но людей это не останавливало. Несколько лет назад иллюзиониста обвинили в домогательствах и даже в изнасиловании. Два года по делам 13- и 30-летней давности шло следствие, которое так и не доказало вину мага.
Также появилась информация, что на склады с реквизитом Копперфильда нагрянуло ФБР, которое, проведя обыск, изъяло огромные суммы наличных денег. Однако данную информацию официально так и не подтвердили. Неоднократно сталкивался Копперфильд и с исками в суд по поводу причинения вреда здоровью. Один из зрителей решил получить от артиста денежную компенсацию за повреждение плеча на шоу иллюзиониста, когда он пробирался по темному коридору. Но судья опротестовал иск, так как зритель получил травму из-за собственной неосторожности.
Иллюзионисту пришлось не раз явиться в суд, даже по расследованию дел 13- и 30-летней давности.
А 10 лет назад одна из зрительниц, которая по своей воле вызвалась выйти на сцену, заявила, что Копперфильд виновен в ее травме головы. И хотя суд счел работу фокусника «небрежной», в денежной компенсации женщине было отказано, так как она могла сама оценить все риски, когда тянула руку из зала. Однако Копперфильду пришлось исключить из своей программы трюк «Счастливчик No13», в котором и пострадала женщина.
К слову, Дэвиду пришлось раскрыть суду весь секрет фокуса, что очень его огорчило, так как для него интеллектуальная собственность дороже, чем деньги. Создание его 5-минутного трюка от возникновения идеи до ее воплощения занимает у иллюзиониста 1-2 года. Поэтому ему каждый раз тяжело, когда кто-то крадет или раскрывает его профессиональные секреты. Особенно ему больно видеть, когда кто-то потом использует его детища в своих шоу.
Самый богатый иллюзионист
Передачи с участием Копперфильда номинировались на премию «Эмми» около 40 раз и завоевали 21 статуэтку. Самого же иллюзиониста признали одним из популярнейших людей в мире и внесли его в Книгу рекордов Гиннесса. Неудивительно, что Копперфильд является богатейшим иллюзионистом всех времен. Его состояние оценивается в $1 млрд.
Впрочем, доход иллюзионисту приносят не только его шоу. У Копперфильда есть личный архипелаг на Багамах, состоящий из 11 островов, площадью более 700 га, на которых Дэвид построил шикарные виллы. В этих местах отдыхают исключительно богатые люди, так как недельная аренда одной виллы составляет $300 тыс. К тому же добраться на острова можно исключительно на частном самолете. На этих виллах любят отдохнуть от суеты мегаполиса многие звезды, например, телеведущая Опра Уинфри и актер Джон Траволта.
Личный архипелаг Копперфильда на Багамах.
Любопытно, что в 2004 году экс-владелец этих островов хотел обратиться в суд после того, как узнал, что продал их Копперфильду. Когда продавец узнал, что сделка была проведена через посредника, его возмущению не было предела. По его словам, он никогда в жизни не продал бы свои острова обманщику-иллюзионисту. Дэвид, в свою очередь, ответил, что специально не хотел светить свое имя, чтобы не раздувать слухи о колоссальной сумме.
Также у Дэвида есть и другая недвижимость — огромный пентхаус в Нью-Йорке и особняк в Лас-Вегасе, стоимость которого долгие годы была рекордной в истории города. Этот потрясающий дом оценен в $17,5 млн, в нем обустроены 8 спален, 9 ванных комнат, 3 выставочных зала, винный погреб, симулятор гольфа, ночной клуб с баром и танцполом.
Несколько раз Дэвид сам едва не распрощался с жизнью во время выполнения своих магических трюков.
Помимо недвижимости, Дэвид собрал самую большую в мире коллекцию книг и артефактов известных иллюзионистов: колоды карт, волшебные шкатулки, огромная циркулярная пила, которая неоднократно распиливала самого фокусника без ущерба для его здоровья, и много других предметов колдовства. К слову, свою коллекцию иллюзионист не скрывает от мира и периодически предоставляет ее музейным площадкам для выставки.
А недавно иллюзионист достиг еще одной вершины успеха — подписал долгосрочный контракт с казино MGM Grand в Лас-Вегасе, которое считается не обычным казино, а настоящим гостинично-развлекательным комплексом со своим концертным залом. Именно там и выступает Копперфильд за гонорар $65 млн в год. Стоит отметить, что контракты с этим казино заключаются минимум на полгода и обязуют артистов на 2-3 выступления в день без выходных, но, пожалуй, космические суммы гонораров покрывают всяческие неудобства.
Не забывает иллюзионист и о благотворительности. Он считает делом своей жизни проект «Лечебная магия», с помощью которого люди с различными нарушениями обучаются всяким фокусам. Практика показывает, что такая нетрадиционная терапия возвращает пациентам их силу, любовь к жизни, а также помогает в восстановлении двигательных функций их организма.
Растит дочь
В 90-е у Копперфильда был роман со знаменитой немецкой фотомоделью Клаудией Шиффер.
Дэвид Копперфильд не любит раскрывать секреты не только своих трюков, но и личной жизни. Известно, что в 90-х он был обручен со знаменитой немецкой фотомоделью Клаудией Шиффер, но спустя 6 лет отношений пара рассталась. Тогда многие решили, что их отношения были обычной пиар-акцией, а кто-то даже предположил, что Дэвиду нравятся мужчины.
Уже почти 20 лет Дэвид счастлив с французской фотомоделью Хлоей Госсели.
Однако личная жизнь иллюзиониста доказывает обратное. Уже почти 20 лет Дэвид счастлив с французской фотомоделью Хлоей Госсели, которая в 2010 году родила фокуснику дочь Скай. Основную часть времени семья проводит на их райских островах в Багамах. Кроме того, ходят слухи, что у Копперфильда есть еще 2 ребенка: сын Дилан Джейкоб и дочь Одри Анна, однако эту информацию Дэвид отказывается комментировать.
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