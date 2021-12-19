Как появилась фраза «Скажите сыр!», и когда люди начали улыбаться перед фотокамерой

Скажите сыыыыыыыр!/ Фото: teamhelp.ru

Улыбочку.../ Фото: issuu.com

Франклин Делано Рузвельт./ Фото: m.pikabu.ru

Самый ранний известный снимок «Вид из окна в Ле Гра»./ Фото: funlib.ru

Легендарный «Вид из окна в Ле Гра»./ Фото: astrobob.areavoices.com

Не до улыбок. Время экспозиции 60-90 секунд... Ну и кандалы/ Фото: tunnel.ru

Фото есть - улыбки нет./ Фото: bowshrine.com

Небольшие отклонения от этикета!/ Фото: bowshrine.com

Kodak Brownie./ Фото: ascmag.com

Дети Америки./ Фото: catsmob.com

КСТАТИ...

...как-то так./ Фото: ruclip.com