С нами не соскучишься!

8 364 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    Я родился 1971 в Москве, в ней же прожил 53 года - с родителями объездил почти весь Сюз, но сыра в тюбику, как зубная...Сыр есть, но он п...
  • Mrs Caprizulia
    Байки из  разряда "Натяни сову на глобус".5 древних артефак...
  • Владимир Акулов
    Жил  поэт  //Он  видел  красоту //Во  всёмКак сын самурая М...

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Первый бразильский карнавал прошел в 1614 году и по сути был обычным балом-маскарадом, ужасно похожим на те, что периодически проводили в Европе. В 1723 году португальские переселенцы привезли с собой новый, немного дикий в своем воплощении обычай — entrudo. Так переселенцы называли праздник перед Великим постом, во время которого положено было отрываться на полную катушку, чтобы потом с чистой совестью «предаваться» ограничениям и строгости. Отмечая entrudo, врожденно буйные португальцы устраивали полный «гарлем шейк»: поливали друг друга водой, посыпали мукой, бросались фасолью и яйцами.

Королевский указ вскоре запретил entrudo, но на смену ему пришли мужские танцы под бразильско-африканскую музыку. В XIX веке Рио наводнили бывшие рабы с кофейных плантаций. Они объединялись в так называемые ranchos — группы, которые собирались на досуге и плясали. А в начале XX века переселенцы и все поклонники entrudo начали танцевать самбу.

На этих снимках туристы и жители Рио-де-Жанейро отправляются на карнавал 1953 года.

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх