Лайфхаки, которые выручат даже в самой сложной ситуации

О чем мечтают хозяйки? О комфортном, уютном и хорошо организованном доме. Однако не всегда получается с легкостью справляться с бытовыми задачами – порой приходится поломать голову, чтобы понять, как просто и быстро решить проблему.

Рассказываем о лайфхаках-спасителях, которые выручат даже в самой сложной ситуации.

Лайфхак 1: Чистите утюг солью

Лайфхак 2: Делайте ополаскиватель из лимонной кислоты

Лайфхак 3: Чистите посудомойку содой и уксусом

Лайфхак 4: Натирайте зеркала зубной пастой

Лайфхак 5: Удаляйте запахи из холодильника с помощью губки

Лайфхак 6: Храните овощи в шелухе от чеснока

Лайфхак 7: Полируйте мойку мукой

Лайфхак 8: Без усилий дезинфицируйте унитаз

Лайфхак 9: Добавляйте соль в средство для мытья посуды

Пройдитесь утюгом по тряпке с солью.Если вы заметили на утюге нагар, не торопитесь использовать его для глажки вещей. Во-первых, из-за накопившейся грязи ухудшится терморегуляция, а во-вторых, на ткани останутся некрасивые пятна. Для начала нужно привести подошву в порядок, чтобы она стала идеально чистой. Советуем использовать для этих целей самое простое и банальное средство – соль.Посыпьте ею полотенце, а затем прогладьте ткань слегка разогретым утюгом. Соль поможет смягчить накипь, чтобы она отошла от подошвы, и в конце вам нужно будет лишь убрать остатки загрязнений сухой тряпкой. После этой процедуры вы получите идеально чистый утюг, готовый к «подвигам». Можно будет спокойно гладить им одежду, не переживая, что прибор повредит материал.Отличный ополаскиватель для посудомойки.Посудомоечная машина – настоящий маст-хэв на кухнях современных хозяек. Однако ее содержание порой влетает в копеечку, ведь нужно купить не только таблетки, но еще и соль, ополаскиватель, чистящее средство для устройства, которое нужно использовать каждый месяц. Если вы хотите сэкономить, предлагаем сделать хотя бы одно из вышеперечисленных средств самостоятельно.Возьмите 500 миллилитров воды и смешайте с маленькой пачкой лимонной кислоты. Тадам! Эффективный ополаскиватель для посуды с приятным ароматом готов. По своим свойствам он будет ничуть не хуже магазинных аналогов, а может, даже и лучше. Вот так вы сможете сократить расходы на бытовую химию, но при этом чистота и гигиена в процессе мытья посуды не пострадают.Используйте пластиковый контейнер для раствора.Продолжая тему посудомоечных машин, нельзя не упомянуть о таком факторе, как неприятный запах, который периодически доносится из агрегата. Он не только портит атмосферу на кухне, но и ставит под вопрос гигиеничность мытья посуды. Но не стоит расстраиваться – есть отличный способ, который поможет в два счета нейтрализовать амбре.Возьмите глубокую миску, налейте в нее 100 миллилитров теплой воды, столовую ложку уксуса и добавьте семь столовых ложек соды. Перелейте получившийся раствор в подходящую по размеру чашу, поставьте на среднюю полку посудомойки и запустите стандартный цикл мытья. Эти компоненты отлично борются с различного рода загрязнениями и бактериями, которые зачастую являются причиной появления неприятных запахов. По окончании цикла, посудомойка будет благоухать!Зубная паста защитит зеркало от следов водыКак бы тщательно мы ни мыли зеркала в ванной, какую бы бытовую химию не использовали, на поверхности все равно остаются некрасивые разводы. Если вы не хотите, как наши мамы и бабушки, натирать зеркала газетой, попробуйте следующий способ.Выдавите из тюбика небольшое количество зубной пасты и с помощью губки равномерно распределите ее по поверхности. Затем протрите зеркало мягкой тряпкой, чтобы избавиться от остатков пасты. Такой лайфхак поможет создать защитную пленку, которая убережет поверхность от пятен и следов воды.На заметку: Еще один способ добиться чистоты зеркала с минимальным количеством усилий – протереть его капроновыми колготками, вместо обычных тряпок. У них мягкая и гладкая текстура, а также хорошая впитываемость, поэтому вы без труда добьетесь успеха.Губка вбирает в себя излишнюю влагу и запахи.Существует огромное количество вариантов того, как устранить неприятный запах в холодильнике. Одни хозяйки используют соды, другие – молотый кофе, третьи – активированный уголь. Мы же предлагаем пойти самым быстрым путем, и просто положить на полку холодильника сухую губку для мытья посуды.Пористый материал, из которого она сделана, быстро и эффективно поглощает самые разные ароматы, поэтому в холодильнике всегда будет чистота. Меняйте губку примерно раз семь-десять дней, чтобы поддерживать порядок. А чтобы внутри витал приятный запах, можете капнуть на губку любимое эфирное масло.Так вы продлите овощам срок годности.Хранение овощей, особенно в летний период, это всегда головная боль для хозяек, ведь они очень быстро портятся. Если вам надоело каждые несколько дней выбрасывать сгнившие помидоры, огурцы, морковь и другие продукты, попробуйте хранить их в чесночной шелухе. Она отличается природными антисептическими свойствами, поэтому помогает в борьбе с микробами и предотвращает появление гнили на овощах.И старайтесь не хранить продукты в плотно закрытых пакетах, куда не попадает воздух. Лучше использовать специальные сетчатые мешочки или корзинки с вентиляционными отверстиями. Таким образом вы увеличите срок годности овощей и сохраните их свежесть на более длительный срок.Мука отлично впитывает в себя загрязнения.А вы когда-нибудь задумывались над тем, что мука является натуральным очищающим средством? Оказывается, благодаря своим абразивным свойствам, она тщательно и деликатно устраняет загрязнения со многих поверхностей, но особенно хорошо действует на нержавеющую сталь.Поэтому, если вам нужно отполировать кухонную мойку, мука станет отличным помощником. Для начала необходимо тщательно очистить раковину от загрязнений с помощью средства для мытья посуды или классического чистящего порошка. Далее нужно смыть образовавшуюся пену и белые разводы, а потом насухо (!) вытереть поверхность.После этого посыпьте раковину мукой, хорошо потрите дно и стенки губкой, оставьте на несколько минут, чтобы средство подействовало, и в конце смойте остатки теплой водой. Вуаля – мойка вновь блестит и радует своей чистотой!Вам понадобится дезинфицирующее средство и средство для посуды.Хотите, чтобы дезинфекция унитаза была простой, быстрой и удобной? Тогда вам пригодится полулитровая пластиковая бутылка. Сделайте в ней несколько отверстий и наполните смесью, состоящей из дезинфицирующего средства и средства для посуды (в пропорции 1:1). Поставьте бутылку в сливной бачок таким образом, чтобы она погрузилась в воду. Каждый раз, когда вы будете нажимать на кнопку слива, емкость станет выделять дезинфицирующую смесь в воду. Благодаря такому простому лайфхаку вы сможете поддерживать чистоту и гигиену в унитазе без особых усилий.А чтобы очистить унитаз даже от стойких загрязнений, используйте зубную пасту. Выдавите в блюдце небольшое количество, добавьте соли, хорошо перемешайте и нанесите на стенки и дно унитаза с помощью старой зубной щетки. Так как в состав зубных паст входят отбеливающие и антисептические компоненты, они отлично справляются с загрязнениями и неприятными запахами в туалете.Соль сделает средство для посуды гуще.Если вы решили купить новое средство для мытья посуды, а оно оказалось слишком жидким, не расстраивайтесь – есть лайфхак, с помощью которого можно загустить его и, как следствие, сократить расход. Просто добавьте во флакон по одной чайной ложке соды и соли. Эти компоненты сделают средство более концентрированным, а также усилят его моющие способности.