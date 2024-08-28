Осенняя обработка почвы для отличного урожая летом

После сбора урожая в конце лета — в начале осени очень важно правильно обработать почву и подготовить ее к будущему сезону. В этот период почва нуждается в оздоровлении и обогащении. Для этого необходимо внести органические и минеральные удобрения, а также препараты, которые обеззаразят почву.



Препарат Аминоцинус

Почему важно использовать аминоцинус осенью

Как использовать аминоцинус

Табачная пыль и горчичный порошок

Аминоцинус — органический препарат, который содержит аминокислоты, гуминовые кислоты, а также большое количество питательных веществ: азот, фосфор, калий, цинк, железо, магний, кальций, кремний.Данный препарат восстанавливает структуру почвы, ускоряет рост почвообразующих микроорганизмов, повышает доступность элементов питания, находящихся в почве, повышает ферментную активность почв.Для обработки почвы осенью разведите 10 мл препарата в 10 л воды и полейте весь участок после сбора урожая.Для оздоровления почвы и защиты участка от насекомых и вредителей присыпьте участок смесью горчичного порошка и табачной пыли, взятых в соотношении 1 к 1.После обработки перекопайте и полейте участок.Эти очень простые и бюджетные обработки дадут отличный результат, который будет заметен уже весной при посадке нового урожая.