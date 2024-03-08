Причины, по которым люди изменяют

Измена, неверность, прелюбодеяние – название тут не столь важно, это основа массовой культуры. Статьи с такими заголовками, как «Почему он изменяет», «Как защитить ваш брак», «Слишком обольстительный и неверный» и «Секреты жен, имеющих верных мужей» засоряют журналы и сайты интернета.









Эти статьи — которые в основном советуют читателям быть как можно более сексуальными и немного подозрительными — обычно рассматривают неверность как измену в постели.



Хотя доля правды в этом есть, все же бо̀льшая часть романов на стороне не связана с сексом. На самом деле, многие неверные мужчины и женщины признают, что секс у дома с мужем или женой лучше, чем секс на стороне.



Но, если не ради секса, то почему люди заводят романы?



Почувствовать прикосновения и физическую привязанность

Иметь рядом кого-нибудь, с кем можно поговорить

Почувствовать себя ещё больше мужчиной \ женщиной

Убежать от повседневности

Ощутить радость предвкушения

Ощущать желание и чувствовать себя желанным

Испытать чувство опасности