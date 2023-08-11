30 лет тайной любви в Голливуде: Карьера и жизнь Кэтрин Хёпберн

Кэтрин Марта Хотон Хепбёрн со своими детьми: юная Кэтрин слева, 1920-е годы

«Лучше попробовать что-то сложное и потерпеть неудачу, чем действовать безопасно все время»

Кэтрин Хепбёрн в роли Антиопы в пьесе «Воин-муж», 1932 год

«Я думаю, что большинство людей, добившихся успеха в искусстве, втайне удивляются, действительно ли они так хороши или им всего лишь повезло.»

Кэтрин Хёпберн в роли Марии Шотландской, 1936 год

Первая роль в кино: Кэтрин Хепбёрн и Джон Бэрримор в фильме «Билль о разводе», 1932 год

Кэтрин Хепбёрн на театральном плакате выпуска в Бродвейской постановке «Филадельфийская история» 1939, год

«Мне все равно, что про меня пишут, лишь бы это не было правдой.»

Кэтрин Хёпберн – «Величайшая актриса в истории Голливуда» по мнению Американского института кино

Спенсер Трейси и Кэтрин Хепбёрн на съёмках фильма «Женщина года», 1942 г.

«Я слишком стара, теперь пусть молодые карабкаются и потеют»

Даже в пожилом возрасте Кэтрин Хёпберн не утратила своего очарования