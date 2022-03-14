Десять увлекательных фильмов с привкусом табака

Кури, кури, кури... Я - акционер.
Когда снимались эти фильмы ещё никто и не думал о том, что придёт время, когда курение на экране запретят. Как раз таки наоборот, считалось, что сигарета в руках главного героя (или героини) делает его брутальным (сексуальной). Порой сигарета становилась инструментом, при помощи которого режиссёр вёл диалог со зрителем, а порой именно вокруг этой пагубной привычки и завязывался сюжет. В этом обзоре десятка фильмов, в которых обязательно присутствует сигарета
1. «Крепкий орешек»
Эпизод фильма «Крепкий орешек»./фото: hr-portal.ru
режиссер Джон МакТирнан
Это в "Пятом Элементе" Брюс Уиллис бросит курить, а в этом фильме он все еще молод и красив. И для богатства образа простого парня, который в потной майке и босиком воюет с прорвой террористов, сигарета в зубах просится даже из чувства жалости, симпатии к герою. Он должен быть одним из нас, а не каким-то там супергероем без недостатков. И режиссер об этом знает.
2. «Хороший, плохой, злой»
Эпизод фильма «Хороший, плохой, злой»./фото: moova.ru
режиссер Серджио Леоне
Вот уж где много курят, так это в американских вестернах. Сигарета или сигара в зубах удивительным образом подчеркивает брутальность ковбоев. Однако, немного больше значит доза никотина в этом фильме. Дорогие сигареты, шоколадного цвета, которые курит персонаж Клинта Иствуда, свидетельствуют скорее о том, насколько выше он всего прочего бандитского отребья. Что его принципы хоть и аморальны (как и вреден для здоровья никотин), но в то же время хороши. Звучит парадоксально, но финальная затяжка, будь то сигареты или на шее петли, склоняет чашу весов на его сторону. И он становится хорошим.
3. «2046»
Эпизод фильма «2046»./фото: pinstake.com
режиссер Вонг Кар-Вай
Да писатель по определению должен курить! ...Наверное, так рассуждают многие, представляя себе образ отшельника-мыслителя, который вдумчиво выводит на бумаге голоса из головы. Это, конечно, не обязательно правда, не извечный атрибут мастеров пера, однако фильмы гонконгского постановщика, действительно, невозможно представить без изящной струйки дыма. В этой же картине, герой всецело погрузился в свою хандру и буквально укутался толстым слоем дыма. Его сжигают воспоминания о прошлом изнутри, а сигареты лишь подчеркивают это визуально.
4. «Кофе и сигареты»
Эпизод фильма «Кофе и сигареты»./фото: oboi7.com
режиссер Джим Джармуш
Предупреждение от режиссера: если вы не так давно бросили курить, то вам категорически не рекомендуется смотреть этот фильм. Поскольку даже его актеры после съемок фильма снова пристрастились. Никотин играет здесь неотъемлемую сюжетообразующую роль. Он повод для разговоров, улыбок и шуток. Герои дружно закуривают за то, что они бросили курить - и глядя на это, становится смешно. Выгодно играет на общий антураж и черно-белая шахматка, так называемый, стиль квадратов. И не забудьте заказать покушать, ведь пить один только кофе и курить сигареты - вредно для здоровья. Так говорят.
5. «Основной инстинкт»
Эпизод фильма «Основной инстинкт»./фото: kinokritik.com
режиссер Пол Верховен
Не только мужчины умеют курить, некоторые женщины делают из этого целое представление. Культовую сцену фильма трудно представить без затяжки сигареты, да что там говорить, тут и самому захочется закурить. К тому же все уже, наверно, в курсе, что после секса - это просто необходимо. По крайней мере, подобные фильмы нас в этом просто убеждают. Это как вредная привычка, как знойная страсть к женщине, от которой трудно избавиться, несмотря на то, что она приносит вред. Профессии, самолюбию, здоровью...
6. «Константин: Повелитель тьмы»
Эпизод фильма «Константин: Повелитель тьмы»./фото: kephost.com
режиссер Френсис Лоуренс
Наделенный сверхспособностями, герой Киану Ривза не хочет больше жить в этом пошлом мире, и даже совершает попытку самоубийства. Однако, его возвращают обратно, поскольку предстоит еще немало славных дел. От безысходности и отчаяния герой смолит сигарету за сигаретой, и даже односолодовый виски, который пьет Константин, обладает дымным ароматом. Конечно, его будет мучать кашель! Однако, еще больше его мучают видения, в которых фигурируют ангелы и бесы. Вопрос, наверное, только в том - от чего он раньше умрет: от рака легких или зашедшего на огонёк демона Люцифера.
7. «Первая ночь покоя»
Эпизод фильма «Первая ночь покоя»./фото: kinozon.tv
режиссер Валерио Дзурлини
Ален Делон не пьет одеколон, он курит сигареты. Можно было бы и так перепеть известную песню культовой группы восьмидесятых. И действительно, герой здесь неотвратимо приближает собственный конец, своими действиями и ежечасными дозами никотина. Он ищет покоя, который можно найти только в смерти... А пока этот бессовестный красавец даже своим студентам на лекции разрешает курить! Может из-за этого она его и полюбила?
8. «Список Шиндлера»
Эпизод фильма «Список Шиндлера»./фото: film.ru
режиссер Стивен Спилберг
Эстетский фильм американского постановщика о самом гнусном преступлении двадцатого века. Вот, что значит другая ментальность и другой взгляд на одни и те же вещи. Сжигание невинных людей в газовых камерах концлагерей перекликается у него со струйкой дыма, неизменно идущей от главного героя. Нет, он не насмехается, но намеренно напускает туман на его образ и прикрывает завесой дыма его тайны.
9. «Бойцовая рыбка»
Эпизод фильма «Бойцовая рыбка»./фото: turkcealtyazi.org
режиссер Фрэнсис Форд Коппола
Курят в этом фильме многие, но обращают на себя внимание, прежде всего, двое. Первый - это неудачник отец, опустившийся алкоголик, который курит сигарету, как будто её ест. И второй - его сын, романтик большой дороги, икона молодежного стиля и просто красавчик - герой Микки Рурка. Именно ему хочет подражать младший брат, когда вливается в преступную группировку и идет на конфликт с главным полицейским. Но старший вернулся из своего долгого путешествия совершенно другим: теперь он отрешенно курит, меланхолично и задумчиво пускает кольца в лицо, не желающего изменять свое мнение о нем, младшего брата... Чей-то образ должен исчезнуть, испариться как дым.
10. «Казино»
Эпизод фильма «Казино»./фото: milfirm.ru
режиссер Мартин Скорсезе
Сигара. Обязательно дорогая сигара. Без этого непременного атрибута просто немыслим образ владельца злачного места, коим является лучшее казино в центре Лас-Вегаса. Респектабельный герой Роберта де Ниро и дьявольски-опасный персонаж Джо Пеши - воплотили идеальные представления обывателей о преступных элементах, о симпатичных, но таких жестоких бандитах. И да, не будем забывать, что в этом фильме играет Шэрон Стоун. А как она умеет держать во рту сигарету, мы уже знаем по ее "Основному инстинкту"...
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