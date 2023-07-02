Чистящее средство из лимонных корок

Лимонные корки часто остаются после приготовления лимонада и не только. Чтобы не выбрасывать зря столь ценный продукт, предлагаем вам сделать отличное чистящее средство на его основе!







Нарежьте лимонные корки крупно. Плотно набейте ими стеклянную банку (0,5 л или больше — сколько у вас есть лимонов) и доверху залейте уксусом 9 %. Накройте крышкой, поставьте в тёмное место на 2 недели.







Затем процедите готовый лимонный уксус. Это потрясающее, ароматное чистящее средство! Оно поможет вам вернуть блеск и сияние сантехнике: смесителям, раковине, ванне и даже унитазу. Лимонный уксус устраняет налёт от жёсткой воды, возвращает белизну и блеск сантехнике. Достаточно распылить немного лимонного уксуса на сантехнику, оставить на 10 минут, затем смыть простой водой. Кроме того, лимонным уксусом можно почистить духовку, плиту и микроволновку от неприятного запаха и остатков еды!





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