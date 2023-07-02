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Чистящее средство из лимонных корок

Лимонные корки часто остаются после приготовления лимонада и не только. Чтобы не выбрасывать зря столь ценный продукт, предлагаем вам сделать отличное чистящее средство на его основе!

Чистящее средство из лимонных корок

Нарежьте лимонные корки крупно. Плотно набейте ими стеклянную банку (0,5 л или больше — сколько у вас есть лимонов) и доверху залейте уксусом 9 %. Накройте крышкой, поставьте в тёмное место на 2 недели.

Чистящее средство из лимонных корок

Затем процедите готовый лимонный уксус. Это потрясающее, ароматное чистящее средство! Оно поможет вам вернуть блеск и сияние сантехнике: смесителям, раковине, ванне и даже унитазу. Лимонный уксус устраняет налёт от жёсткой воды, возвращает белизну и блеск сантехнике. Достаточно распылить немного лимонного уксуса на сантехнику, оставить на 10 минут, затем смыть простой водой. Кроме того, лимонным уксусом можно почистить духовку, плиту и микроволновку от неприятного запаха и остатков еды!

Чистящее средство из лимонных корок
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Лимонкоркиприменение

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