Практичная мода: 27 фотографий стильной женской обуви 1940-1950-х годов

Женская обувь 1940-1950-х годов.

1. «Высокий каблук над Манхэттеном», 1950 год

2. «Летнее предложение», 1952 год

Для красивой и легкой походки.

3. «Вызывающе красный», 1950 год

В такой обуви женские ножки точно не остались без внимания.

4. «Модный разговор», 1946 год

Мягкая бархатистая замша или гладкая кожа?

5. «Отражение в хрустале», 1953 год

6. «Сложное решение», 1961 год

Черные атласные туфли с пряжкой.

7. «Подчеркнутая индивидуальность», 1940-1950 года

Атласные туфли винного оттенка на широком каблуке.

8. «Цвет страсти», 1958 год

Туфли насыщенного красного цвета из тисненой кожи с острым носком.

9. «Последний штрих», 1957 год

Остроносые туфли из гладкой кожи со шнуровкой.

10. «Скромная элегантность», примерно 1950 год

Туфли с круглым носком и аккуратным бантиком-шнурком.

11. «Греческий стиль», 1946 год

Высокие греческие сандалии – стильно и удобно!

12. «После дождя», 1949 год

Туфли из гладкой кожи с закругленным носком и устойчивым каблуком.

13. «Модель с изюминкой», 1952 год

Обувь на невысоком каблуке с Т-образным ремешком.

14. «Первый танец», 1940-1950 года

Открытые босоножки на каблуке, состоящие из тонких ремешков.

15. «Женские слабости», 1940-1950 года

«Бархатные» туфли цвета шампанского.

16. «Лучшие для лучшей», 1959 год

Реклама брендовой обуви в женском журнале.

17. «Весеннее настроение», 1959 год

Остроносые туфли-лодочки на шпильке, украшенные цветочным принтом.

18. «Спешка», 1956 год

Классические однотонные туфли-лодочки – выбор на любой случай!

19. «Красное и черное», 1940-1950 года

Красные туфли из гладкой кожи с невысоким контрастным каблуком.

20. «Розовые мечты», 1955 год

Яркие босоножки без задника.

21. «Цветочные лепестки», 1957 год

Изящные розовые босоножки с задником, декорированным лепестками из ткани.

22. «Один тон», 1940-1950 года

Туфли с глубоким вырезом, который слегка скрыт поперечными полосками.

23. «Изящная пара», 1953 год

С ремешком или без – смотрятся одинаково элегантно.

24. «Черная классика», 1946 год

Черные туфли и сейчас найдутся в гардеробе практически каждой женщины.

25. «Модные оттенки», 1956 год

Синие туфли из гладкой кожи с декорированным носком .

26. «Примерка», 1947 год

Главное – найти свою пару!

27. «Бархат и атлас», 1947 год

«Золотые» атласные туфли для особо торжественных случаев