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Практичная мода: 27 фотографий стильной женской обуви 1940-1950-х годов


Женская обувь 1940-1950-х годов.

Женская обувь 1940-1950-х годов.

Мода послевоенного десятилетия во всём мире имела особый признак - она была практичной. И даже из моделей высокой моды, которые показывали на подиуме, можно было выбрать что-то на каждый день. Элегантное сочетание цветов, роскошные силуэты и разнообразие моделей - всё это было свойственно моде 1940-1950-х годов.

1. «Высокий каблук над Манхэттеном», 1950 год


Элегантное сочетание цветов.

Элегантное сочетание цветов.

 

2. «Летнее предложение», 1952 год


Для красивой и легкой походки.

Для красивой и легкой походки.

 

3. «Вызывающе красный», 1950 год


В такой обуви женские ножки точно не остались без внимания.

В такой обуви женские ножки точно не остались без внимания.

 

4. «Модный разговор», 1946 год


Мягкая бархатистая замша или гладкая кожа?

Мягкая бархатистая замша или гладкая кожа?

 

5. «Отражение в хрустале», 1953 год


Розовые туфли-лодочки, декорированные стразами.

Розовые туфли-лодочки, декорированные стразами.

 

6. «Сложное решение», 1961 год


Черные атласные туфли с пряжкой.

Черные атласные туфли с пряжкой.

 

7. «Подчеркнутая индивидуальность», 1940-1950 года


 

 
Атласные туфли винного оттенка на широком каблуке.

Атласные туфли винного оттенка на широком каблуке.

 

8. «Цвет страсти», 1958 год


 

 
Туфли насыщенного красного цвета из тисненой кожи с острым носком.

Туфли насыщенного красного цвета из тисненой кожи с острым носком.

 

9. «Последний штрих», 1957 год


 

 
Остроносые туфли из гладкой кожи со шнуровкой.

Остроносые туфли из гладкой кожи со шнуровкой.

 

10. «Скромная элегантность», примерно 1950 год


 

 
Туфли с круглым носком и аккуратным бантиком-шнурком.

Туфли с круглым носком и аккуратным бантиком-шнурком.

 

11. «Греческий стиль», 1946 год


 

 
Высокие греческие сандалии – стильно и удобно!

Высокие греческие сандалии – стильно и удобно!

 

12. «После дождя», 1949 год


 

 
Туфли из гладкой кожи с закругленным носком и устойчивым каблуком.

Туфли из гладкой кожи с закругленным носком и устойчивым каблуком.

 

13. «Модель с изюминкой», 1952 год


 

 
Обувь на невысоком каблуке с Т-образным ремешком.

Обувь на невысоком каблуке с Т-образным ремешком.

 

14. «Первый танец», 1940-1950 года


Открытые босоножки на каблуке, состоящие из тонких ремешков.

Открытые босоножки на каблуке, состоящие из тонких ремешков.

 

15. «Женские слабости», 1940-1950 года



«Бархатные» туфли цвета шампанского.

 

16. «Лучшие для лучшей», 1959 год


Реклама брендовой обуви в женском журнале.

Реклама брендовой обуви в женском журнале.

 

17. «Весеннее настроение», 1959 год


Остроносые туфли-лодочки на шпильке, украшенные цветочным принтом.

Остроносые туфли-лодочки на шпильке, украшенные цветочным принтом.

 

18. «Спешка», 1956 год


Классические однотонные туфли-лодочки – выбор на любой случай!

Классические однотонные туфли-лодочки – выбор на любой случай!

 

19. «Красное и черное», 1940-1950 года


Красные туфли из гладкой кожи с невысоким контрастным каблуком.

Красные туфли из гладкой кожи с невысоким контрастным каблуком.

 

20. «Розовые мечты», 1955 год


Яркие босоножки без задника.

Яркие босоножки без задника.

 

21. «Цветочные лепестки», 1957 год


Изящные розовые босоножки с задником, декорированным лепестками из ткани.

Изящные розовые босоножки с задником, декорированным лепестками из ткани.

 

22. «Один тон», 1940-1950 года


Туфли с глубоким вырезом, который слегка скрыт поперечными полосками.

Туфли с глубоким вырезом, который слегка скрыт поперечными полосками.

 

23. «Изящная пара», 1953 год


С ремешком или без – смотрятся одинаково элегантно.

С ремешком или без – смотрятся одинаково элегантно.

 

24. «Черная классика», 1946 год


Черные туфли и сейчас найдутся в гардеробе практически каждой женщины.

Черные туфли и сейчас найдутся в гардеробе практически каждой женщины.

 

25. «Модные оттенки», 1956 год


Синие туфли из гладкой кожи с декорированным носком.

Синие туфли из гладкой кожи с декорированным носком.

 

26. «Примерка», 1947 год


Главное – найти свою пару!

Главное – найти свою пару!

 

27. «Бархат и атлас», 1947 год



«Золотые» атласные туфли для особо торжественных случаев.

 

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