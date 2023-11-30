Практичная мода: 27 фотографий стильной женской обуви 1940-1950-х годов

Женская обувь 1940-1950-х годов.
Мода послевоенного десятилетия во всём мире имела особый признак - она была практичной. И даже из моделей высокой моды, которые показывали на подиуме, можно было выбрать что-то на каждый день. Элегантное сочетание цветов, роскошные силуэты и разнообразие моделей - всё это было свойственно моде 1940-1950-х годов.
1. «Высокий каблук над Манхэттеном», 1950 год
Элегантное сочетание цветов.
2. «Летнее предложение», 1952 год
Для красивой и легкой походки.
3. «Вызывающе красный», 1950 год
В такой обуви женские ножки точно не остались без внимания.
4. «Модный разговор», 1946 год
Мягкая бархатистая замша или гладкая кожа?
5. «Отражение в хрустале», 1953 год
Розовые туфли-лодочки, декорированные стразами.
6. «Сложное решение», 1961 год
Черные атласные туфли с пряжкой.
7. «Подчеркнутая индивидуальность», 1940-1950 года
Атласные туфли винного оттенка на широком каблуке.
8. «Цвет страсти», 1958 год
Туфли насыщенного красного цвета из тисненой кожи с острым носком.
9. «Последний штрих», 1957 год
Остроносые туфли из гладкой кожи со шнуровкой.
10. «Скромная элегантность», примерно 1950 год
Туфли с круглым носком и аккуратным бантиком-шнурком.
11. «Греческий стиль», 1946 год
Высокие греческие сандалии – стильно и удобно!
12. «После дождя», 1949 год
Туфли из гладкой кожи с закругленным носком и устойчивым каблуком.
13. «Модель с изюминкой», 1952 год
Обувь на невысоком каблуке с Т-образным ремешком.
14. «Первый танец», 1940-1950 года
Открытые босоножки на каблуке, состоящие из тонких ремешков.
15. «Женские слабости», 1940-1950 года
«Бархатные» туфли цвета шампанского.
16. «Лучшие для лучшей», 1959 год
Реклама брендовой обуви в женском журнале.
17. «Весеннее настроение», 1959 год
Остроносые туфли-лодочки на шпильке, украшенные цветочным принтом.
18. «Спешка», 1956 год
Классические однотонные туфли-лодочки – выбор на любой случай!
19. «Красное и черное», 1940-1950 года
Красные туфли из гладкой кожи с невысоким контрастным каблуком.
20. «Розовые мечты», 1955 год
Яркие босоножки без задника.
21. «Цветочные лепестки», 1957 год
Изящные розовые босоножки с задником, декорированным лепестками из ткани.
22. «Один тон», 1940-1950 года
Туфли с глубоким вырезом, который слегка скрыт поперечными полосками.
23. «Изящная пара», 1953 год
С ремешком или без – смотрятся одинаково элегантно.
24. «Черная классика», 1946 год
Черные туфли и сейчас найдутся в гардеробе практически каждой женщины.
25. «Модные оттенки», 1956 год
Синие туфли из гладкой кожи с декорированным носком.
26. «Примерка», 1947 год
Главное – найти свою пару!
27. «Бархат и атлас», 1947 год
«Золотые» атласные туфли для особо торжественных случаев.
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