Практичные дорожки для огорода

Надоело рвать траву между грядок? Газонокосилка не проходит, а триммером не развернуться? Тогда упростите себе работу и застелите дорожки бюджетно и практично! Такой подход избавит вас от сорняков именно между грядок. А значит, много времени высвободится на другие дела!







Бюджетные дорожки между грядок

Начало работы заключается в удалении сорняков. Пройдитесь тяпкой и граблями, чтобы убрать траву.Застилать дорожку будем агротканью. Она пропускает воздух, но сдерживает рост сорняков.Зафиксировать агроткань на дорожках можно несколькими способами. Самый простой — это камни и кирпичи, разложенные по краям. Второй, более надёжный и эстетически красивый — это электрод.Согните его как шпильку и воткните в землю через ткань. Третий способ фиксации агроткани — с помощью специальных садовых колышек и скоб (продаются на всех маркетплейсах).Трава, даже если пытается расти, вскоре погибает. Агроткань при этом остаётся ровной. По ней даже можно ходить босиком!Прослужит материал не один сезон. С ним дорожки более ухоженные, а вам — меньше работы с сорняками!