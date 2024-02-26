С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Практичные дорожки для огорода

Надоело рвать траву между грядок? Газонокосилка не проходит, а триммером не развернуться? Тогда упростите себе работу и застелите дорожки бюджетно и практично! Такой подход избавит вас от сорняков именно между грядок. А значит, много времени высвободится на другие дела!


Бюджетные дорожки между грядок



Начало работы заключается в удалении сорняков. Пройдитесь тяпкой и граблями, чтобы убрать траву.



Застилать дорожку будем агротканью. Она пропускает воздух, но сдерживает рост сорняков.



Зафиксировать агроткань на дорожках можно несколькими способами. Самый простой — это камни и кирпичи, разложенные по краям. Второй, более надёжный и эстетически красивый — это электрод.



Согните его как шпильку и воткните в землю через ткань. Третий способ фиксации агроткани — с помощью специальных садовых колышек и скоб (продаются на всех маркетплейсах).



Трава, даже если пытается расти, вскоре погибает. Агроткань при этом остаётся ровной. По ней даже можно ходить босиком!



Прослужит материал не один сезон. С ним дорожки более ухоженные, а вам — меньше работы с сорняками!
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Огороддорожки

Картина дня

наверх