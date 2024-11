Среди всех частей человеческого тела, рот, наверное, является одной из самых удивительных и непознан

Прекрасный фотоцикл, который разрушает стереотипы о женской красоте

Смелая и бесстрашная

Та, которая не сдается

Женственные и любящие свое тело

Неунывающая

Позитивная

Суровая

Яркая

Женственная

Сияющая

Естественная

100 женщин, 100 тел, 100 историй

Сексуальная

Такие разные и такие очаровательные

Фотоцикл('Underneath We Are Women') - смелый эксперимент, который уже успел завоевать сотни поклонников по всему миру. Этот фотоцикл призван разрушить стереотипы о женской красоте. Он объединил 100 представительниц прекрасной половины человечества , которые не побоялись рассказать поделиться историями своей жизни…"100 женщин, 100 тел, 100 историй" - таков слоган проекта, который запустила австралийская фотограф Эми Херман (Amy D Herrman). В рамках этого проекта она пообщалась с сотней женщин различного социального статуса. Всех героинь объединяет лишь одно - они нашли в себе силы говорить смело о собственном теле, любить себя такими, какие они есть.Проект объединил женщин, чьи фигуры далеки от общепризнанного идеала "90-60-90". Здесь нет красоток с модельной внешностью, они носят вещи разного размера, некоторые из них страдают от недугов, но ни одна не сдается и не опускает рук. Главное их качество - независимость от общественного мнения, от критики и оценок со стороны.Проект 'Underneath We Are Women ' представлен на популярном ресурсе Kickstarter, где все желающие могут пожертвовать средства. На вырученные деньги планируется издать фотокнигу тиражом в 400 экземпляров.Описывая идею проекта, Эми Херман отмечает: "Задайте себе вопрос, сколько времени вы тратите на самоуничижение и сомнения? А теперь представьте, что все эти негативные мысли можно направить на созидание, сфокусироваться на вещах, которые мы любим, а не на том, чтобы ненавидеть собственное тело".Фотографии этих прекрасных женщин уже получили огромное количество отзывов в сети Интернет. Как правило, пишут девушки с похожими сомнениями, для многих из них это повод почувствовать себя более уверенно, взглянуть на себя со стороны, ощутить столь необходимую поддержку.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: