Как защитить фруктовые деревья от муравьёв

Муравьи — частые посетители фруктовых деревьев. Чтобы защитить дерево от них, можно сделать барьер, который муравьи не смогут пересечь.







Первый метод включает в себя использование пищевой плёнки, которая оборачивается вокруг дерева 2-3 раза.







Поверх неё слоем наносится жировая смазка солидол. Чтобы смазка не быстро высыхала, её также можно обернуть и прикрыть тканью. По второму методу, вместо плёнки, используется шерстяная ткань, пропитанная кофе (или слой смазки). Муравьи этого не переносят — они попросту не могут пробраться через шерсть. Воспользуйтесь одним из способов, по выбору, и муравьев на дереве станет значительно меньше.





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