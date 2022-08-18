Средство от засоров своими руками

Чтобы прочистить засор, удалить скопившийся жир на трубах, а заодно почистить мойку, воспользуйтесь одним из четырёх рабочих способов, представленных чуть ниже. Больше не нужно тратиться на средства от засоров!







В мойку всыпьте половину маленькой пачки персоли (любой марки). Залейте 3 л кипятка. Оставьте на ночь. На утро включите горячую воду на некоторое время. Засор будет устранён.







Также отлично прочищают засор таблетки для посудомойки. Не нужно покупать дорогие — найдите самый бюджетный вариант, например, в таких магазинах, как «Светофор» или «Маяк». 3 таблетки для посудомойки киньте в 3 л кипятка, растолките и дождитесь до полного растворения. Влейте в раковину и оставьте на ночь. Утром пролейте горячую воду. Этот способ не только чистить засор, но и мойку из нержавейки.







Если вы не можете найти бюджетные таблетки, то сделайте сами их аналог. В 3 л кипятка всыпьте 150 гр. любого порошка + столько же соды (необязательно кальцинированной — можно взять обычную). Дождитесь растворения и вылейте на ночь в раковину. Этот способ тоже прекрасно чистить трубы и мойку.







Наконец, последний четвёртый способ годится для очень сильных засоров, когда в трубах есть твёрдые остатки пищи. В слив всыпьте полстакана порошка и оставьте на час.

Порошок подсохнет и образует «пробку», спустите горячую воду. Оставлять порошок на ночь нельзя!Этот способ прекрасно устраняет сильный засор в раковине.Подробнее о домашних средствах от засора смотрите в видео ниже: