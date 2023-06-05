В этой больнице в Сиднее побывали миллионы кукол, плюшевых медведей и других игрушек с момента её открытия в 1913 году. «Кукольные хирурги» пересаживают здесь пластиковые пальцы рук, ног, а также головы. Немного жути из мастерской семьи Чапман, которая вот уже 3 поколения занимается реставрацией детских игрушек.







1. Вот семья принесла очередную сломанную куклу на починку. (Фото Jason Reed):







2. Основанная в 1913 году Гарольдом Чепменом и управляемая его внуком Джеффом, больница для кукол в прошлом году отметила столетний юбилей.



Это как раз Джефф Чепмен, «главный хирург», 20 августа 2014. (Фото Jason Reed):







3. Чтобы размягчить перед реставрацией материал, части кукол опускают в горячую воду. (Фото Jason Reed):







4. Рабочее место. (Фото Jason Reed):







5. Реставрация кукольной руки и добавление недостающих пальцев. (Фото Jason Reed):







6. Осмотр. (Фото Jason Reed):







7. Реставратор замазывает трещины. (Фото Jason Reed):







8. Новые глаза для куклы. (Фото Jason Reed):







9. Поиск нужных конечностей. (Фото Jason Reed):







10. Нет, это не съемки голливудского ужастика, это больница для кукол, мастерская по реставрации детских игрушек. Между прочим, очень любимая различными фотографами. (Фото Jason Reed):







11. Осмотр головы. (Фото Jason Reed):







12. (Фото Jason Reed):







13. Новые кукольные руки и ноги. (Фото Jason Reed):







14. (Фото Jason Reed):







15. Совсем негодные части кукол выкидываются. (Фото Jason Reed):







16.







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram