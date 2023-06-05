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Больница для кукол

В этой больнице в Сиднее побывали миллионы кукол, плюшевых медведей и других игрушек с момента её открытия в 1913 году. «Кукольные хирурги» пересаживают здесь пластиковые пальцы рук, ног, а также головы. Немного жути из мастерской семьи Чапман, которая вот уже 3 поколения занимается реставрацией детских игрушек.

Больница для кукол

1. Вот семья принесла очередную сломанную куклу на починку. (Фото Jason Reed):

Вот семья принесла очередную сломанную куклу на починку

2. Основанная в 1913 году Гарольдом Чепменом и управляемая его внуком Джеффом, больница для кукол в прошлом году отметила столетний юбилей.

Это как раз Джефф Чепмен, «главный хирург», 20 августа 2014. (Фото Jason Reed):

Джефф Чепмен

3. Чтобы размягчить перед реставрацией материал, части кукол опускают в горячую воду. (Фото Jason Reed):

Чтобы размягчать перед реставрацией материал, части кукол опускают в горячую воду

4. Рабочее место. (Фото Jason Reed):

Больница для кукол

5. Реставрация кукольной руки и добавление недостающих пальцев. (Фото Jason Reed):

Реставрация кукольной руки и добавление недостающих пальцев

6. Осмотр. (Фото Jason Reed):

Больница для кукол

7. Реставратор замазывает трещины. (Фото Jason Reed):

Реставратор замазывает трещины

8. Новые глаза для куклы. (Фото Jason Reed):

Новые глаза для куклы

9. Поиск нужных конечностей. (Фото Jason Reed):

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10. Нет, это не съемки голливудского ужастика, это больница для кукол, мастерская по реставрации детских игрушек. Между прочим, очень любимая различными фотографами. (Фото Jason Reed):

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11. Осмотр головы. (Фото Jason Reed):

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12. (Фото Jason Reed):

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13. Новые кукольные руки и ноги. (Фото Jason Reed):

Новые кукольные руки и ноги

14. (Фото Jason Reed):

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15. Совсем негодные части кукол выкидываются. (Фото Jason Reed):

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16.

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