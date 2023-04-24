10 продуктов, которые большинство из нас открывают не так, как было задумано

Ежедневно мы сталкиваемся с самыми разными вещами, и, кажется, нам известно о них все. Если, к примеру, они находятся в определенной упаковке, мы уверены, что знаем, как быстро и правильно их открыть. Вот только в реальности нередко все происходит не совсем так. Вашему вниманию десятка продуктов, которые большинство из нас открывают не совсем так, как это предполагалось производителем.
1. Фисташки
Фисташки чистить просто, если знать всего один лайфхак. /Фото: lifehacker.ru
Те, кто любят фисташки, порой их же просто ненавидят. А все из-за того, насколько сложно их чистить: некоторые не жалеют даже своих зубов и ногтей. Однако идти на такие жертвы не стоит, достаточно воспользоваться...половинкой скорлупы уже раскрытой фисташки: просто вставьте её в щелку закрытого орешка и поверните.
2. Пакет сока
Чтобы сок наливался аккуратно, нужно правильно повернуть упаковку. /Фото: tyt.by
Когда наливаете сок из пакета тетра-пак, зачастую мы держим его отверстием вниз, то есть близко к стакану. Но на самом деле, чтобы напиток не булькал и разливался в разные стороны, лучше перевернуть упаковку наоборот: держать горлышком вверх.
3. Творожки с начинками
Творожок смешивается с начинкой одним движением. /Фото: irecommend.ru
Еще несколько лет назад на полках магазинов появились творожные десерты с дополнительным отсеком для топпинга. И многим хочется сразу взять ложку и пересыпать добавку в творожную массу. Вот только не каждый знает, что производители специально разработали упаковку складывающейся пополам: нужно только перевернуть отсек с топпингом на творожок.
4. Кофе из «Макдональдс»
Чтобы удобно пить кофе, не нужно ничего отрывать. /Фото: posovetuymne.ru
На стаканчиках с кофе из «Макдональдс» есть специальная заглушка на крышке, которая, хоть и закрывает отверстие при необходимости. однако откровенно мешает пить напиток? Поэтому нередко клиенты просто отламывают неудобную деталь. А на самом деле, этого можно и не делать, а просто загнуть заглушку до конца, а она закрепляется в углублении.
5. Банан
Два движения - и банан очищен. Главное - выбрать правильную сторону. /Фото: banany.jeanzzz.ru
Многие любят шутить, что люди делятся на два типа, в зависимости от того, с какой стороны они чистят банан. Конечно, откуда начать снимать кожуру плода - выбор каждого человека. Но практика показывает, что удобнее чистить банан со стороны тёмного кончика банана: нужно его только сдавить и стянуть кожуру с двух сторон.
6. Tic tac
Конструкция коробочки знаменитого драже была так создана не просто так. /Фото: grandi.su
Любой, кто хотя бы раз пробовал Tic tac, знает какого это, когда надеешься достать из упаковки одно драже, а на ладонь высыпается минимум с десяток. А на самом деле, производители продукта предусмотрели удобство использования этой коробочки. Оказывается, специальная выемка в крышке нужна не просто так: чтобы съесть одну конфетку, достаточно просто перевернуть упаковку и в эту выемку как раз упадет одна порция Tic tac.
7. Коробка с лапшой
Если правильно открыть коробку из-под лапши, для блюда и тарелка не понадобится. /Фото: grandi.su
В последние годы китайская лапша все больше завоевывает популярности на отечественных просторах, поэтому важно знать одну особенность ее упаковки - она создана не только для удобной и безопасной транспортировки готового блюда.
Картонная коробочка одним движением полностью разворачивается, после чего ее можно смело использовать в качестве тарелки. Это и удобно и практично: в раковине не будет лишней грязной посуды, но и, в случае, если вы не все съели, остатки можно сложить обратно в коробку и убрать в холодильник.
8. Пакетик сахара
Стик с сахаром лучше не отрывать сверху, а разорвать посередине. /Фото: spletnik.ru
Сахар в стиках большинство из нас предпочитают открывать у края, однако это не так удобно, как это планировалось разработчиками такой упаковки. Дело в том, что их создали такими специально для того, чтобы они одним движением разрывались посередине - так все содержимое высыпается в чашку, а пространство вокруг останется чистым.
9. Кокос
Чтобы больше не мучиться с кокосом, по нему правильно...постучать. /Фото: navseruki.guru
Кокос нравится многим, а вот раскрывать его - то еще удовольствие. А чтобы не мучиться с проблемой, как добраться до кокосовой мякоти, достаточно знать один несложный лайфхак.
Прежде всего, нужно найти верхушке кокоса три пятнышка, для того, чтобы сначала вылить из плода сок: пробейте любое из пятнышек чем-то тонким и острым и вставьте трубочку или вылейте сок. А затем можно и открывать сам кокос, что также легко сделать - достаточно простучать его по кругу чуть выше середины рядом с тремя точками.
10. Чипсы
Мало кто открывают чипсы..с логотипа. /Фото: genial.guru
На самом деле, пачку чипсов можно открывать, как душе угодно: оторвать уголок, раскрыть сверху или по всем швам. Правда, нередко
это может закончиться грязными в масле и приправах пальцами.
А чтобы избежать этой напасти, можно воспользоваться проверенным способом: достаточно расположить пакет горизонтально, пробить отверстие посередине, а затем потянуть за фольгу - зачастую она открывается по спирали.
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