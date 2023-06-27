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В Африке заметили уникальную зебру, на которой вместо полосок — крапинки


В Африке заметили уникальную зебру, на которой вместо полосок — крапинки


Старый вопрос, является ли зебра белой в черную полоску или черной в белую полоску, похоже, наконец-то обрел однозначный ответ. Разрешил этот спор жеребенок, родившийся в национальном заповеднике Кении. Не смотря на то, что папа и мама малыша самые обычные зебры, на жеребенке нет полосок. Вместо них его тело «украшено» пятнышками.

Уникальный малыш.

Уникальный малыш.


Жеребенок зебры.

Жеребенок зебры.

 




Малыш родился совсем непохожим на своих родителей — вместо привычных полосок на его черном теле можно увидеть лишь сравнительно небольшое количество белых точек — на ногах их больше, а ближе к спине их почти нет. Жеребенка заметили два фотографа — Рахуль Сачдев и Энтони Тира, который кроме фотографирования также еще работает гидом по заповеднику.
Вместо полосок - крапинки.

Вместо полосок - крапинки.

 
Необычный жеребенок в Кении.

Необычный жеребенок в Кении.

 

Раньше таких жеребят также иногда замечали, однако в дикой природе шансы выжить у них очень малы — обычно такие зебры не доживают и до шести месяцев. Достоверно причину такой тенденции ученые не знают, но предполагают, что это связано сразу с несколькими факторами. Считается, что полоски помогают зебрам маскироваться от слепней и мух цеце, которые реагируют на поляризацию света, которая отличается при отражении от полосок разного цвета. В африканских условиях это имеет большое значение, так как опасны не только сами укусы, сколько различные вирусы, носителями которых могут быть насекомые.
Уникальный окрас жеребенка привлек к себе внимание всего мира.

Уникальный окрас жеребенка привлек к себе внимание всего мира.

 

Также считается, что полосатая раскраска зебр помогает им избегать встречи с хищниками, так как тем труднее правильно оценить очертания тела животного. Однако этот жеребенок был рожден не в дикой природе, а в заповеднике Масаи Мара, что означает, что его шансы на выживание могут быть выше.
У малыша обычные родители с привычным для зебр окрасом.

У малыша обычные родители с привычным для зебр окрасом.

 

Полоски у каждой зебры образуют уникальный узор, и потому невозможно встретить двух совершенно одинаковых зебр. Обычно стадо зебр вполне лояльно относятся к особям, которые кардинально отличаются от них самих, то есть страдают от альбинизма или меланизма, и принимают их на равных правах. Так что шансы выжить у этого малыша все-таки есть.
Зебры без полосок обычно не доживают до полугода в дикой природе.

Зебры без полосок обычно не доживают до полугода в дикой природе.

 
Необычный малыш.

Необычный малыш.

 

 
Крапинки вместо полосок.

Крапинки вместо полосок.

 

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В Африке заметили уникальную зебру, на которой вместо полосок — крапинки

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В Африке заметили уникальную зебру, на которой вместо полосок — крапинкиПодписаться на мой Instagram
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