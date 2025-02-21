Самые нелепые древнеримские законы и обычаи, которые выглядят весьма странно для великой империи

Римская империя считается чрезвычайно развитой для своего времени. У них было централизованное отопление, водопровод и довольно продвинутая сантехника, что в те времена считалось верхом цивилизованности. Также у римлян были весьма своеобразные законы и очень странные обычаи. Для них это была обыденная часть повседневной жизни, но все они никак не вяжутся с понятием великой империи и развитой цивилизации.
Женщинам не разрешалось плакать на похоронах
Похороны императора в Древнем Риме, гравюра XIX века.
Во все времена люди считали, что чем больше скорбных и плачущих лиц на похоронах — тем более популярен был человек при жизни. В древнем Риме было принято нанимать для этой цели профессиональных плакальщиц. Они весьма колоритно стенали и причитали. До поры до времени всё было относительно нормально, но люди, как известно, меры не знают... Дошло до того, что актёры завывали настолько громко и столь неистово рвали на себе одежду, что спектакль просто выходил из-под контроля.
Для того чтобы обеспечить порядок на этих печальных мероприятиях, власти издали закон, который запрещал женщинам плакать на похоронах. Почему запрет касался только женщин? Потому что мужчина навлечёт несмываемый позор на свою голову, если его увидят плачущим на публике.
Банное равенство
Интерьер римской бани.
В повседневной жизни рабы имели весьма ограниченные права. У них не было доступа ни к каким предметам роскоши. Исключение составляла лишь баня. Там каждый, независимо от своего социального статуса, мог расслабиться. Простой раб или могущественный император - в бане все были одинаковы, все были равны.
Туалет — это опасное место
Древнеримский общественный туалет.
Посещение бани, безусловно, было занятием невероятно приятным. Совсем другое дело — туалет. Древнериский общественный туалет - место не из самых эстетически привлекательных. На вид это была обычная скамья с множеством дырок. Кроме всего, это было ещё и место повышенной опасности. В открытые трубы очень часто заползали крысы. Когда человек садился на такую дырку, существовал огромный риск того, что злобный грызун укусит его за драгоценное мягкое место.
Со временем в туалетах стали устанавливать специальные устройства, так называемые «блокаторы крыс». Кроме всего прочего, вместо туалетной бумаги тогда использовали специальные губки на палочках. Эти предметы предназначались для общего использования. Посетители просто ополаскивали их в слабом растворе уксуса. С уверенностью можно сказать одно: после посещения подобного места, нужно было обязательно отдохнуть в бане. Только это могло помочь залечить душевную травму после посещения общественного туалета.
Уринотерапия - наше всё
Фреска с изображением прачечных из Помпеи.
Никакого стирального порошка и мыла: моча — моющее средство номер один! Да, в Древнем Риме одежду стирали именно мочой. Аммиак придавал вещам ослепительную чистоту, что называется до блеска. Конечно, запах потом стоял ещё тот и стирка была делом не из приятных. Для этой цели существовали специальные прачечные. Там работники, которых называли фуллонами, стирали. Мочой даже чистили зубы.
Никакого пурпура для простолюдинов
Кадр из художественного фильма «Рим», 2005 год.
Одежда всегда была признаком статуса. В те времена цвет одежды мог значить очень много. Пурпурный краситель стоил невероятно дорого. Его производили весьма дорогостоящим методом из морских моллюсков. После окрашивания этим красителем, ткани приобретали яркие глубокие цвета, которые не выгорали на солнце. Естественно, позволить себе такую одежду могли лишь представители самого высокого класса в обществе. Он стал признаком высшего статуса. К четвёртому веку нашей эры этот цвет в одежде мог позволить себе вообще только император.
Наказания в Древнем Риме были чертовски изобретательными
Древний Рим: Закон о наказании для предателей. Их бросали с Тарпейской скалы в Риме, цветная гравюра Генриха Лейтемана (1824–1905).
Наказания у римлян отличались разнообразием и поистине дьявольской изобретательностью. Их целью было не просто заставить преступника понести должное наказание за своё преступление, а умертвить себе подобного как можно более болезненным способом. Например, за отцеубийство зашивали в мешок, наполненный различными животными и бросали в реку. Дело было в том, что такой человек настолько мерзок, что не заслуживает умереть на доброй и честной римской земле. Одни источники говорят, что в мешке были змеи, другие, что там были кроме змей ещё собака, петух и обезьяна. В любом случае — это была ужасающе жестокая казнь. Дабы не повадно было...
Если убила молния — так и будешь валяться
Гравюра с изображением Юпитера, верховного римского бога и Сатурна, которого он свергает с престола. Владыка неба и несущий свет – в правой руке он держит молнию, 18 век.
Боги всегда имели в жизни римлян важное значение. Например, Юпитер повелевал молниями. Любого, кто был убит молнией, считали жертвой этому богу. Такого человека запрещали хоронить, если кто на такое решился, то он становился жертвой Юпитеру взамен усопшего.
В каждом доме должен быть алтарь
Алтарь, посвящённый Ларе императора Августа. Копия из галереи Уффици во Флоренции.
В обычаях Древнего Рима было поклонение великим богам. Это были Юпитер, Плутон и Нептун. Кроме этого, в каждом доме был собственный семейный алтарь. Там были свои, домашние боги. Каждая семья поклонялась какому-то одному или нескольким богам на свой выбор. Среди таковых были Веста (богиня домашнего очага), Лары и Пенаты. Семья ставила статуи божков на алтарь и проводила различные ритуалы, чтобы их умилостивить. Римляне верили, что несоблюдение этих «важнейших» манипуляций может привести к несчастью.
Детей можно было продать в рабство, но только не более трёх раз
Римская мозаика из Помпеи, изображающая мальчика-раба на кухне с фруктами и рыбой.
Если у отца-римлянина было больше детей, чем он рассчитывал, он мог продать кого-нибудь из них в рабство. В отличие от других рабов, детей нужно было вернуть через определённое время. Больше трёх раз продавать одного и того ребёнка было нельзя. В таком случае родители признавались негодными и ребёнок освобождался от их опеки, после истечения срока его рабства, он уходил в самостоятельную жизнь.
Женщины должны были уйти из дома раз в году на три дня
Портрет пекаря Теренция Нео с женой. Находится в коллекции Национального археологического музея Неаполя.
Мужчина в Риме имел всю полноту власти. Он мог владеть всем чем угодно. Собственностью могла стать даже жена. Женщина, которая не покидала дом своего мужа в течение трёх дней подряд один раз в год, автоматически становилась собственностью своего супруга. Поэтому она должна была раз в году уйти из дома на три дня, чтобы избежать этого.
Ради настоящего, зрелищного морского боя и Колизей затопить не жалко
Колизей с Крестным ходом. Гравюра.
Театр Колизей — это было самое популярное место в Древнем Риме. Это был эпицентр изысканных (и не очень) развлечений. Зрители приходили сюда полюбоваться на жаркие бои гладиаторов или гонки на колесницах. Иногда Колизей заливали водой, а на арену вывозили корабли, которые специально изготовили для этого действа. Потом для восхищённой публики воспроизводили морские сражения.
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