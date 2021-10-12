Чудо-средство для огорода, которое вернёт почве плодородие и сделают её мягкой

Осень — пора не только сбора урожая, но и генеральной уборки, в том числе и цветника, ведь все отцветшие растения на зиму тоже нужно убрать. Однако не спешите просто выбрасывать или отправлять цветы в компост, в первую очередь бархатцы.

Ведь эти яркие, красивые и неприхотливые растения даже после цветения могут принести вашему огороду огромную пользу.



Дело в том, что после урожайного сезона земля истощена, ведь она отдала многие полезные вещества растениям. А бархатцы могут вернуть почве плодородность и написать ее азотом, фосфором, калием и многими другими необходимыми микро- и макро-элементами. Можно сказать, что отцветшие бархатцы выполнят роль сидерата, а садить ничего не придется, просто выложить вырванные растения на грядку.



При возможности бархатцы лучше измельчить, тогда все они перегниют за зиму и уйдут в почву. Однако если такой возможности нет, можно просто укрыть грядки и целыми кустами — большая их часть также перегниет за зиму и насытить почву. Бархатцами можно накрывать не только пустые грядки, но и те, на которых посажен, например, чеснок.



Кроме насыщения почвы бархатцы также воздействуют на ее структуру, делая землю мягкой и рыхлой.

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как подготовить почву к зиме с помощью бархатцев.