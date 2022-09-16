Идеально чистые окна по бабушкиному рецепту

Отмойте окна от пыли, грязи и мух до идеальной чистоты! Рецепт очень простой, натуральный и по-настоящему эффективный.







100 гр. горчицы (если моете всего пару окон — 50 гр.) залейте 0,5 л кипятка. Подождите пару минут, пока горчица заварится. Процедите. Горчицу не выбрасывайте — добавьте к ней пару ложек соды и отполируйте всю сантехнику до блеска.







А в раствор горчицы добавьте 1 ст. л. жидкого хозяйственного мыла (можно жидкости для мытья посуды). И долейте ещё воды (0,5 — 1 л), чтобы раствор остудился.







Для удобства можно перелить в бутылочку с пульверизатором, но это совершенно не обязательно.







Помойте стёкла с обеих сторон. В конце вытрите сухой салфеткой (лучше — из микрофибры). Стёкла будут идеально чистыми и без разводов!







Подробнее о том, как помыть окна натуральным средством, смотрите в видео ниже:



