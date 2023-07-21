Талита Гетти: Почему икона стиля 1960-х так рано ушла из жизни

Будущая модель росла в мире богемы, вдохновляла модных дизайнеров на создание новых шедевров, снялась в нескольких фильмах и покорила не одно мужское сердце. Талита Гетти (урождённая Пол) с гордостью носила звание иконы стиля и могла бы жить как в сказке, долго и счастливо. Она была супругой наследника богатейшего человека в мире, но красота, успех и богатство сыграли с ней злую шутку. 30-летняя Талита Гетти была найдена без признаков жизни в отеле в Риме.
На пути к успеху
Талита Гетти. / Фото: www.pinimg.com
Родители будущей звезды подиума Виллем Пол и Адина Меес были художниками, как и дедушка Талиты по линии мамы. Супруги Пол были голландцами, а спустя три года после бракосочетания в 1936 отправились на остров Ява, где глава семьи собирался написать несколько картин. Узнав о начале Второй мировой войны, Виллем и Адина решили временно пожить в Голландской Ост-Индии (нынешняя Индонезия).
Талита Гетти. / Фото: www.fw-daily.com
После появления на свет дочери супруги обосновались на Бали, однако уже в 1943 году остров был захвачен японцами. Виллем, Адина и маленькая Талита оказались в плену, где мужа и жену разлучили. Виллем ничего не знал о судьбе жены и дочери вплоть до 1945 года. После освобождения семья воссоединилась, но прожили они все вместе очень недолго. Родители Талиты расстались, девочка осталась с мамой, а в 1948 году Адина умерла. И с тех пор Талита воспитывалась в семье отца.
К этому времени Виллем Пол уже женился на дочери валлийского художника Поппет Джон. Общими детьми супруги не обзавелись, но зато оба с любовью стали заботиться о Талите. Отец и мачеха смогли залечить раны девочки, полученные в результате пребывания в концлагере и ранней смерти мамы.
Талита Гетти. / Фото: www.resee.com
Они жили втроём в небольшом домике в Великобритании, ездили в отпуск на юг Франции и чувствовали себя вполне счастливыми. Талита мечтала стать актрисой, училась в Королевской академии драматического искусства и уже в 1962 году впервые снялась в массовке.
Нельзя сказать, что её кинокарьера была удачной, однако Талита Пол искренне гордилась своими работами, а все непристойные предложения от продюсеров или режиссёров неизменно отвергала.
В мире богемы
Талита Гетти. / Фото: www.apollo.imgix.net
Жизнь и общение с творческими людьми наложило свой отпечаток на стиль и манеру поведения Талиты Пол. Она носила невероятные струящиеся наряды, любила этнические мотивы в одежде и очень быстро стала образцом для подражания. Благодаря Талите в моду вошёл стиль бохо, а она сама была самой яркой и последовательной его поклонницей.
Она с детства привыкла вращаться в богемных кругах, дружила с Ив Сен-Лораном и Дианой Вриланд, приятельские отношения поддерживала едва ли не со всеми представителями мира моды, а ещё с музыкантами, актёрами, художниками.
Она обожала модные вечеринки. / Фото: www.pinterest.ca
На её счету было не одно разбитое мужское сердце, она легко влюблялась, окуналась в водоворот чувств и страстей, но столь же легко расставалась со своими возлюбленными. Она была желанной гостьей модных вечеринок, светских мероприятий и показов, где находилась в центре внимания и чувствовала себя очень комфортно.
Любовь всей жизни
Джон Пол Гетти II и Талита. / Фото: www.yimg.com
Джон Пол Гетти II, сын богатейшего человека мира, познакомился с Талитой во время ужина у Клауса фон Бюлова. Изначально рядом с девушкой за столом должен был находиться влюблённый в неё Рудольф Нуреев, однако танцор по какой-то причине отсутствовал.
Скучать Талите всё же не пришлось: свободное место рядом с ней и одновременно в её сердце занял Джон Пол Гетти II. Это был мгновенный удар молнии. Они почувствовали взаимное притяжение буквально с первого взгляда. Уже через год возлюбленный вёл девушку по венец, не обращая внимания на недовольство собственного отца по поводу своего выбора.
Джон Пол Гетти II и Талита на крыше их дворца в Марракеше. / Фото: www.thetimes.co.uk
Жизнь супругов была похожа на сплошную вечеринку. Они жили между Римом, Лондоном и Марракешем и в каждом городе устраивали шумные приёмы со звёздными гостями, огромным количеством спиртного и наличием запрещённых веществ. Супруги Гетти с удовольствием принимали у себя известных музыкантов, актёров, дизайнеров и представителей богемы.
Со временем супруги поселились в Марокко, где в Le Palais du Zahir в Марракеше проходили самые зажигательные праздники и вечеринки. Для того, чтобы ничто не мешало получать ему удовольствие от жизни, Джон Пол Гетти II предпочёл уволиться с поста генерального директора Getty Oil. Отец настоятельно рекомендовал сыну пересмотреть свой образ жизни, но Джон совершенно не собирался ничего менять.
Таинственная гибель
Джон Пол Гетти II и Талита на крыше их дворца в Марракеше. / Фото: www.pinimg.com
Талита после появления на свет сына в 1968 году очень изменилась. Малышу было два годика, когда она отказалась от наркотиков и решила посвятить себя ребёнку. Но супруг не хотел ничего менять в своей жизни. Талита с сыном уехала в Лондон, а Джон отправился в Рим.
Талита Гетти с сыном. / Фото: www.gettyimages.com
Они прожили врозь целый год, но Талита при этом продолжала любить Джона. Летом 1971 года она оправилась в Рим, чтобы попытаться спасти их брак, где поселилась в их общем с Джоном номере в отеле. Что произошло между супругами в тот день, не узнает уже никто и никогда. Но 11 июля Талита Гетти была обнаружена без признаков жизни. Изначально речь шла о том, что молодая женщина приняла барбитураты вместе с алкоголем, однако после экспертизы выяснилось, что скончалась она от передозировки наркотиков.
Талита Гетти. / Фото: www.pinimg.com
Что могло заставить Талиту принять убойную дозу наркотиков, если она отказалась от них больше года назад? Ответ на этот вопрос могла бы дать только она сама. А Джон по неизвестной причине сообщил о смерти жены в полицию лишь через 10 часов после того, как его жена скончалась.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии