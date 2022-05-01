30 ретро фотографий из разных уголков мира

Самые популярные изображения от Flickr.

1. Звёздное скопление туманность Орёл

В телескоп видно, что звёзды скопления погружены в дымку туманности , которая формирует как бы расправленные крылья орла.

2. Американский солдат

Знакомство с кенгуренком, 1942 год.

3. Стокгольм

Вид на Старый город, 1900 год .

4. Одноколесный мотоцикл

Необычное транспортное средство, 1930 год.

5. Кембридж

Интерьер королевской библиотеки, 1865 год.

6. Солдат спит в окопе

7. Пляж Лос-Анджелеса

Купальный сезон открыт.

8. Собор Парижской Богоматери

Мужчина в окружении химер, 1865 год.

9. Любопытный опоссум

Везде лезет своим любопытным носом, 1943 год.

10. Взлет космического аппарата

Фотография с подписями космонавтов, 1959 год.

11. Студентки с мотыгами

Уборка урожая, 1943 год.

12. Альберт Эйнштейн и другие ученые

На одной из конференций, 1931 год.

13. Озеро Кратер Лейк

Известно своим глубоким синим цветом и чистотой воды .

14. Экскурсия на военный крейсер

Группу детей поднимают в корзине на борт HMAS CANBERRA, 1931 год.

15. Встреча президента и короля рок-н-рола

Ричард Никсон и Элвис Пресли в овальном кабинете Белого Дома, 1970 год.

16. Макдоннел-Дуглас F/A-18

Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 «Хорнет» на сегодняшний день является одним из самых удачных современных боевых самолетов.

17. Речная прогулка

Ребенок и собака на парусном судне, 1910 год.

18. Солдаты в окопах

Во время Первой мировой войны.

19. Стюардессы авиакомпании PSA Airlines

В униформе образца 1974 года.

20. Фонтан «Люминоза»

Был открыт в честь создания регулярного водоснабжения восточной части города Лиссабон из долины реки Тежу , 30 мая 1948 года.

21. Дедушка с внучкой

Норвежская деревня, 1910 год.

22. Необычное фото

Пожилая пара и дух молодой девушки , 1920 год.

23. Мать и ребенок

Охраняя сон малыша, 1910 год.

24. Берлин

Расцвет нацистской идеологии , 1937 год.

25. Прогулка на лодке

Женщина на веслах, 1890 год.

26. Женщина на краю потока около ледяной пещеры

Национальный парк Маунт-Рейнир, США, 1925 год.

27. Собака с трубкой во рту

Пес капитан дальнего плавания.

28. Первое 3D кино

Совершенно новые, еще более захватывающие ощущения от просмотра фильмов, 1951 год.

29. Большая тройка в Ялте

Встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции, 1945 год.

30. Корабельные котята крейсера «Хокинс»