Как увеличить урожай лука в два раза

Лук – одна из первых овощных культур, готовых к ранней высадке в открытый грунт. Если вы хотите иметь отменный урожай лука, самое время подготовиться к посадке и учесть некоторые нюансы, необходимые для получения нужного результата.

Ничего сложного делать не придется, покупные удобрения также не понадобятся. А вот на посевном материале лучше не экономить.







Лук хорошо переносит холод. Высаживать его в открытый грунт можно сразу после того, как погода позволит подготовить грядки. В идеале грядка не должна располагаться там, где в прошлом году уже сажали лук или чеснок. Для лука глубина обработки почвы должна соответствовать 20-30 см.

Хорошо взрыхлив почву, убираем корни и остатки сорняков. Разравниваем землю, а затем формируем бороздки для посадки рядами. Выдерживаем расстояние между бороздками 20 см. Просыпаем бороздки золой.







Лук высаживаем с таким расчетом, чтобы расстояние между головками было не менее 10 см, иначе посадки обязательно придется прореживать. Расстояние между головками может быть и большим вплоть до 15 см, здесь многое будет зависеть от сорта лука и размера головок, а так же от желания использовать молодой лук в середине сезона. Возможность такая появиться уже через 2 месяца после посадки.







Использовать золу можно не чаще 2-3 раз за вегетационный период разными способами. Помимо защиты от вредителей и обеззараживания почвы в золе присутствуют полезные вещества, которые способствуют наращиванию зеленой массы и предотвращают желтение.

Важно помнить, что для слабощелочной почвы зола не подходит. Также стоит учесть, что в зольном удобрении полностью отсутствует азот. Восполнить его поможет настой из крапивы. Суть приготовления проста. Крапиву заливают водой из расчета 1 кг сырья на 10 л жидкости и дают перебродить в течение 5-10 дней. Полученный концентрат разводят водой и используют для полива в период роста.







В комплексе крапива и зола помогут увеличить урожай лука вдвое. Но и это еще не предел. Не помешает луку и жидкая дрожжевая подкормка. Использовать ее в период вегетации можно до 3-х раз.







Как видите, ничего сложного или вредного. Только натуральные подкормки, способные обеспечить рост и полноценное развитие, а также защитить от болезней и повысить иммунитет.



