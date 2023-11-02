Луиза Казати: Как сирота стала светской львицей опиумной эпохи и богиней декаданса

Луиза Казати - светская львица опиумной эпохи и богиня декаданса.
Она шла по улицам Венеции, украсив свою прелестную грудь ожерельем из живых змей. Бронзовая грива волос сияла на солнце, а демонический взгляд заставлял прохожих замирать словно в гипнотическом сне. Неземная красавица вела гепарда на поводке, и он покорно ложился у ее ног, когда Луиза останавливалась. Баснословно богатая маркиза была музой Бакста, Керуака и Пикассо, покровительствовала музыканту Рубинштейну и скульптору Эпстайну. Она устраивала грандиозные мистические оргии, а под конец жизни задолжала 25 миллионов долларов и умерла прямо на спиритическом сеансе.
Наследница
Луиза Казати в детстве./Фото: m.darboga.ru
Богатый итальянский хлопкоторговец, граф Амман, скончался в 1896 году, а вслед за ним ушла и его жена, оставив сиротами двух девочек. Луизе тогда было 15 лет, а ее сестра была на год старше. Франческа была ослепительно красива, отличалась умом и грацией. На внешность младшей сестры природа поскупилась, наделив ее только бездонными зелеными глазами.
Луиза Казати./Фото: myskinmd.info
Сестры Амман стали богатейшими наследницами в Италии, но больше всего они ценили не роскошь, доставшуюся им во владение, а свободу, которую вкусили в полной мере, несмотря на опеку строгого дядюшки. Луиза сделала модную короткую стрижку, подчеркивающую ее огромные глаза, стала использовать вызывающего цвета помаду, одеваться в узкие черные наряды, усиливающие эффект ее худобы и высокого роста.
Луиза Казати в юности./Фото: abcofstyle.ru
И стала посещать балы и менять поклонников. В 19 лет девушка вышла замуж за маркиза Камило Казати, который был на четыре года старше своей избранницы. Луиза очаровала знатного дворянина своим колдовским взглядом и бархатным голосом. Медовый месяц молодожены провели в столице Франции. В это время там проходила выставка произведений мирового искусства.
Молодую маркизу больше заинтересовали не полотна новомодных художников, а черная магия. “Колдунья” Кристина Тривульцио, олицетворение потусторонних сил, которой восторгались Бальзак и Шопен, стала объектом внимания Луизы Казати. На одном из светских приемов в Париже Луизу приняли за Кристину,- так они были похожи. Теперь маркиза старается во всем подражать своему идеалу и начинает изучать литературу по оккультизму.
Луиза Казати в молодости./Фото: emergencyglazing.info
Даже когда у нее родилась дочь, Луиза дала ей имя королевы черной магии. Ребенок не входил в планы ветреной красавицы, и она сразу же отправила маленькую Кристину в пансион. Но по указанию незадачливой мамаши девочку до самого совершеннолетия одевали в кружевные панталончики и чепчики, чтобы редко приезжавшая к ней мать не чувствовала своего возраста.
После рождения дочери муж совершенно перестал интересовать Луизу, да и сам он устал от ее многочисленных романов. Перестав переживать по поводу измен супруги, он стал жить своими интересами, но официально они развелись только в 1924 году. Так маркиза Казати стала первой в истории католичкой, расторгнувшей брак.
Королева стиля
Луиза Казати в костюме «Царица Ночи»./Фото: abcofstyle.ru
Еще будучи замужем, маркиза Казати влюбляется в известного поэта того времени. С Габриэлем Д`Аннуцио Луиза познакомилась на охоте и, надо сказать, сначала этот человек произвел отталкивающее впечатление на женщину. Маркиза сравнивала его голову с яйцом Фаберже. Лысый и неказистый, поэт был настолько обаятелен, когда начинал говорить, что дамы сразу же забывали о его внешних недостатках и подпадали под необыкновенное очарование. Эта же участь постигла и Луизу.
Так Габриэль стал ее любовью на долгие годы. О новом романе Казати говорит весь свет. Скандальная ситуация, возникшая вокруг имени Казати, нисколько не влияет на настроение молодой маркизы. В то время, как ее законный супруг тихо разводит лошадей и собак в своем поместье, Луиза окунается в мир карнавалов и роскоши. Она шокирует публику своими нарядами баснословной стоимости.
На миллионы мужа она начинает скупать дворцы и наполнять их предметами роскоши. Обустройство приобретенных особняков теперь занимает практически все время. Забыт супруг, заброшена повзрослевшая дочь. Увлечение созданием роскошных апартаментов перерастает в манию.
Эпатажная Луиза Казати./Фото: emergencyglazing.info
Маркиза оформляет приобретенные дома в разных стилях. В Риме она оснащает свой белоснежный дворец музыкальными фонтанами, венецианскими зеркалами, бархатными занавесями. Вход украшают две газели, выполненные из золота.
А по шкурам белых медведей расхаживают борзые в ошейниках с драгоценными камнями и нежатся персидские коты с серебряными колечками. Удивительно, как за сравнительно короткое время маркизе удастся промотать все это великолепие и умереть с многомиллионным долгом.
Муза всех времен
Маркиза Луиза Казати./Фото: m.darboga.ru
Наступило время расцвета женской привлекательности Луизы. Она умело пользовалась косметикой, начала с помощью белой пудры усиливать бледность лица и эффект глубины глаз, обводя их углем. Ее природный вкус и возможность одеваться у лучших портных Европы создали ей ореол демонической женщины. Именно этот стиль спустя много лет вдохновлял таких знаменитых модельеров как Армани, Лагерфельд, Гальяно и Диор.
Маркиза быстро пресыщалась своими новыми увлечениями, и вскоре ей надоели ее дворцы да и сам скучный Рим. Она перебирается в Венецию, где знакомится с людьми творческого круга. Ее рыжие волосы, мраморное лицо, выступающие скулы и дьявольский взгляд становятся предметом поклонения художников. Она стала музой Больдини, который запечатлел Луизу в венецианских кружевах, с лиловым шарфом на шее, букетом фиалок и борзой в ногах красавицы.
Теперь без ее присутствия не проходил ни один прием или карнавал. Казати, чтобы поддержать форму, практически отказалась от еды и все чаще употребляла спиртное и опиум. В глаза она стала закапывать средство, расширяющее зрачки, что способствовало появлению приступов раздражительности, а порой, агрессии. Распрощавшись с Венецией, маркиза уезжает на Корсику, а затем в предместье Парижа.
Бессильна перед временем
Луиза Казати в зрелости./Фото: liveinternet.ru
Хотя Казати и пыталась всеми средствами сохранить молодость, время неумолимо рисовало морщины на ее лице. Один из ее бывших воздыхателей с иронией заметил, что Луизу осталось лишь набить сеном и выставлять за стеклом как чучело. С годами она утратила шарм и растратила все состояние. Пришлось продать виллы и предметы роскоши.
Она уже не носила эксклюзивных головных уборов, а украшала потрепанную фетровую шляпку вороньими перьями, подобранными на улице. В конечном счете бывшую богиню декаданса стали забывать, и она отправилась к дочери в Лондон.
Карин Ройтфельд в образе Луизы Казати./Фото: danger.az
Своего пристрастия к оккультизму маркиза так и не преодолела. Она занималась спиритическими сеансами до конца жизни и умерла от кровоизлияния в мозг за столом, в очередной раз вызывая потусторонних духов.
Потерявшая славу и былое величие, с миллионными долгами, Луиза Казати была похоронена без особого блеска. На ее могильном камне на Бромптонском кладбище внучка выбила строки из шекспировского «Антония и Клеопатры»: «Ее разнообразью нет конца, / Пред ней бессильны возраст и привычка». А на полотнах художников она осталась женщиной вне возраста, с живыми и неповторимыми глазами.
О Казати не вспоминали полвека – в этом мире драмы и без того хватало. А потом вернулась память об экзальтированных светских львицах опиумной эпохи. Образ великолепной Казати стал источником вдохновения для модных домов – на стыке веков Givenchy, Dior, Chanel и Armani выпустили коллекции, прошитые дрожью от восхищения неповторимой Луизой Казати.
Луиза Казати: «Я хочу стать живым произведением искусства».
БОНУС
Многогранная, многоликая, неподражаемая.../Фото: peremeny.ru
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