10 приёмов от запахов в квартире

Одной из важных составляющих уютной и комфортной атмосферы в доме является аромат. И когда в квартире появляется неприятный запах (еды, сырости, домашних животных), в ней сразу пропадает желание находиться. Сегодня мы расскажем, как бороться с этой проблемой, чтобы в доме всегда пахло чистотой и свежестью.

Прием 1: Освежите ковер с помощью соды

Прием 2: Уберите запах из мусорного ведра с помощью эфирного масла

Прием 3: Помойте холодильник с уксусом, чтобы убрать лишние запахи

Прием 4: Вскипятите в кастрюле фрукты и специи для приятного аромата в комнате

Прием 5: Добавьте эфирное масло в увлажнитель

Прием 6: Разложите в шкафу чайные пакетики

Прием 7: Вымойте микроволновку лимонным соком

Прием 8: Насыпьте лимонную кислоту в слив раковины

Прием 9: Распылите на шторы кондиционер

Прием 10: Поставьте в ванной баночку с рисом

Насыпьте соду на ковер тонким слоем.В идеале ковер нужно полноценно чистить хотя бы раз в полгода. Но в домашних условиях это сделать сложно, а услуги химчистки стоят дорого. К счастью, есть способ, который поможет освежить изделие, чтобы от него перестало пахнуть пылью и затхлостью. Возьмите коробку с содой и насыпьте ее на всю поверхность ковра. Если есть возможность, не трогайте изделие всю ночь, а утром пропылесосьте его, чтобы убрать пыль и собрать остатки порошка. Сода является прекрасным абсорбентом, поэтому на раз-два поглощает неприятные запахи и освежает волокна.Положите в мусорное ведро ватные диски, смоченные эфирным масломПожалуй, одним из самых популярных рассадников неприятных запахов в квартире является мусорное ведро. Причем, не только на кухне, но и в ванной. Иногда, чтобы предотвратить его появление, недостаточно ежедневно выносить мусор – нужно еще предпринять некоторые профилактические меры.Например, можно насыпать в мусорный пакет немного наполнителя для кошачьего туалета, чтобы он поглощал лишнюю влагу. Также на дно ведра следует положить лист бумаги и ватный диск, смоченный любым эфирным маслом. Так вы не только предотвратите неприятные запахи, но почувствуете волшебный аромат, который распространится по всей комнате.Сделайте уксусный раствор и протрите холодильникОткрыли дверцу холодильника и почувствовали, как в нос ударил резкий неприятный запах? Скорее всего, дело в испорченных продуктах. Для начала нужно найти и выбросить ту еду, которая пришла в негодность, а затем приступить к уборке холодильника. Все, что вам нужно сделать – смешать уксус и воду в равных пропорциях, смочить мягкую тряпку, хорошо отжать ее и тщательно помыть полки и стенки холодильника.Уксус – отличный нейтрализатор запахов, поэтому от них не останется даже следа. В конце протрите поверхности насухо тряпкой и оставьте дверцу на несколько минут открытой, чтобы выветрился сам уксус. А для профилактики нежелательных ароматов поставьте на полку холодильника блюдце с содой, молотым кофе или измельченным активированным углем. Менять их нужно каждые две-три недели, тогда запах свежести не исчезнет.Вскипятить кожуру апельсинов вместе с пряностями.Иногда никакого неприятного запаха на кухне нет, но просто хочется наполнить ее приятным ароматом. Чтобы это сделать, не обязательно использовать освежитель воздуха или специальный диффузор – можно обойтись подручными средствами. Возьмите маленькую кастрюлю, налейте в нее два-три стакана воды, положите свои любимые пряности (корицу, гвоздику, бадьян, мускатный орех) и кусочки цитрусовых, например, лимона и апельсина. После этого поставьте посуду на плиту, доведите до кипения и убавьте огонь до минимума. Жидкость будет потихоньку кипеть и наполнять комнату фантастическим пряным ароматом.В некоторых увлажнителях есть специальный отсек для эфирного масла.Если у вас в квартире есть увлажнитель воздуха, предлагаем совместить приятное с полезным, и добавить в резервуар немного эфирного масла. Аромат неважен – выбирайте тот, который вам нравится, например, лаванду, мяту или грейпфрут. После того, как вы запустите увлажнитель, прибор начнет распространять запах эфирного масла по всей комнате. Вот так, с минимумом усилий, вы создадите в квартире приятную атмосферу.Чайные пакетики вбирают в себя лишнюю влагу.В шкафу с одеждой часто появляется неприятный запах затхлости и сырости, особенно если вы часто кладете на полки не до конца просушенные вещи. Можно попробовать разложить на полках различные саше, но они не решат проблему, а лишь замаскируют запах. Вместо этого советуем использовать чайные пакетики – они прекрасно впитывают лишнюю влагу. Также можно поставить на полку блюдце с молотым кофе, содой или измельченным активированным углем – результат будет не хуже. А саше используйте уже как ароматизатор.Выдавите в миску с водой сок одного лимона.Иногда микроволновую печь недостаточно просто протереть влажной тряпкой изнутри – нужна тяжелая артиллерия. В этом случае на помощь придет обычный лимонный сок. Смешайте его с небольшим количеством воды, поставьте блюдце в микроволновку и запустите таймер на пять минут (мощность средняя).Пар от лимонного сока размягчит загрязнения внутри микроволновки, и вам останется лишь убрать их влажной тряпкой. А бонусом станет приятный аромат лимона, который распространится по всей кухне. Кстати, все то же самое можно сделать и уксусом, но согласитесь – цитрусовый запах намного приятнее.Лимонная кислота уберет неприятный запах.Заметили, что из сифона доносится неприятный аромат, хотя никаких засоров нет? Попробуйте устранить его с помощью лимонной кислоты. Насыпьте один пакетик в слив раковины, залейте его 100 миллилитрами горячей воды и оставьте на один час. По истечении времени промойте трубы большим количеством кипятка и наслаждайтесь результатом.Вместо лимонной кислоты можно использовать соду. Насыпьте в слив три столовых ложки порошка, добавьте 200 миллилитров яблочного уксуса и через 30 минут смойте все большим количеством горячей воды. Получится не менее эффективно.Смешайте воду с кондиционером и перелейте в пульверизатор.Есть простой и быстрый способ, который поможет освежить шторы и придать им приятный аромат. Возьмите пульверизатор, налейте в него воду, добавьте несколько капель кондиционера для белья, взболтайте и нанесите на всю поверхность штор. Они быстро впитают в себя жидкость вместе с приятным ароматом и будут пахнуть на протяжении нескольких дней. Как только вы почувствуете, что запах стал менее интенсивным, просто повторите процедуру.Смешайте рис с эфирным маслом.Запах сырости в ванной комнате – это, к сожалению, закономерность, а не исключение из правил, особенно, если отсутствует вытяжка. Самый простой способ решить проблему – держать дверь постоянно открытой, но это не всегда возможно (например, в доме есть маленькие дети, которым нельзя заходить в ванную). Что же делать в этом случае?Попробуйте лайфхак с рисом. Возьмите небольшую баночку или контейнер, наполните ее рисом и добавьте несколько капель любого эфирного масла. Поставьте ее на полку или бортик раковины, и наслаждайтесь результатом. В то время, как рис будет поглощать ненужную влагу, эфирное масло наполнит комнату приятным ароматом.