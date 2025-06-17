Крупнейший в Африке алмазодобывающий карьер Джваненг

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Ботсвана является одной из самых процветающих стран Африки благодаря статусу ведущего экспортёра алмазов в мире. Однако, зависимость от природных ресурсов делает страну уязвимой перед вызовами рынка, поэтому правительство Ботсваны вынуждено искать способы диверсификации экономики.







Карьер Джваненг в Ботсване, ноябрь 2015 года.







300-тонный грузовик на территории карьера Джваненг.