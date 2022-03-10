А как у них: стачивание зубов, откорм невест и другие странные свадебные ритуалы со всего мира

Традиция стачивания зубов на Бали. | Фото: balibudgethousing.com.

Фермы по откорму невест (Мавритания)

Запрет на посещение туалета (Борнео)

Жениху и невесте приходится сдерживаться от похода в туалет целых три дня. | Фото: amazinglife.tv.

Хижина для поиска суженого (Камбоджа)

Хижина для встречи с потенциальными женихами. | Фото: collectivelyconscious.net.

Пустые ножны (Финляндия)

В Финляндии раньше девушки носили пустые ножны, а потенциальные женихи вставляли в них ножи. | Фото: tulaguide.ru.

Замужество с животными (Индия)

Индианка выходит замуж за пса. | Фото: ulu.az.

Спиливание зубов (Бали)

Невесте спиливают острые резцы. | Фото: balibudgethousing.com.

Стачивание зубов. | Фото: gfhome.ru.