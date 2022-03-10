А как у них: стачивание зубов, откорм невест и другие странные свадебные ритуалы со всего мира

Традиция стачивания зубов на Бали. | Фото: balibudgethousing.com.
Бракосочетание – это всегда волнительное событие для жениха, невесты и многочисленных родственников. Как правило, оно сопровождается соблюдением множества традиций. Разнообразие европейских, азиатских, африканских и прочих культур привело к тому, что свадебные обычаи одних могут показаться совершенно чуждыми другим. О самых любопытных и странных свадебных традициях – далее в обзоре.
Фермы по откорму невест (Мавритания)
Большинство невест Европы стараются как можно стройнее выглядеть к свадьбе. Мавританские женихи на таких девушек и не взглянули бы. А все потому, что в этой стране чем упитаннее невеста, тем лучше. В Мавритании худоба считается признаком всяких хворей. Девочек с детства откармливают жирной пищей, а перед свадьбой их рацион становится еще более калорийным. Невест могут даже отправить на особые «фермы», где их будут откармливать арахисом, маслом, пшеном, верблюжьим молоком.
А еще на теле невест должны быть растяжки. Если их нет, то невесте назначают курс особого массажа.
Запрет на посещение туалета (Борнео)
Жениху и невесте приходится сдерживаться от похода в туалет целых три дня. | Фото: amazinglife.tv.
На острове Борнео жениху и невесте на свадьбе приходится очень несладко. Им в течение трех (!) дней запрещено посещать туалет. Если кто-то из новобрачных не сдержится, то, согласно поверьям, брак будет некрепким, а жена – бесплодной. Чтобы немного облегчить задачу молодоженам, их практически не кормят и не поят.
Хижина для поиска суженого (Камбоджа)
Хижина для встречи с потенциальными женихами. | Фото: collectivelyconscious.net.
В камбоджийском племени креунг отцы обязаны построить для своих подросших дочерей хижины. Там они принимают парней столько, сколько захотят, пока не найдут «того самого». Под общением подразумевается интимная близость. Если же будущая невеста забеременела во время одного из таких свиданий, то отцом ребенка автоматически назначается тот, кто станет ее мужем.
Пустые ножны (Финляндия)
В Финляндии раньше девушки носили пустые ножны, а потенциальные женихи вставляли в них ножи. | Фото: tulaguide.ru.
В Финляндии этот обычай соблюдался вплоть до XIX века. Когда финкам уже пора было выходить замуж, они надевали на пояс пустые ножны. Парень, которому нравилась девушка, вставлял нож в эти ножны. Если она не отвечала ему взаимностью, тогда возвращала нож и ждала следующего претендента.
Замужество с животными (Индия)
Индианка выходит замуж за пса. | Фото: ulu.az.
В некоторых районах Индии есть довольно странная традиция выходить замуж за животное. Согласно поверьям, если у девочку зуб растет из десны не вертикально, а горизонтально, то она станет обедом для тигра. Чтобы уберечься от этого, ей просто необходимо замужество с животным. Благо не требуется проведения брачной ночи. После церемонии девушка смело может выходить замуж за настоящего мужчину.
Спиливание зубов (Бали)
Невесте спиливают острые резцы. | Фото: balibudgethousing.com.
Перед свадьбой молодые в обязательном порядке должны пройти процедуру спиливания зубов. Согласно традиции, острые резцы ассоциируются у балийцев с демонической сущностью. Процедура стачивания зубов проводится без анестезии, а еще дорого стоит. Этот обычай очень древний, поэтому ни у кого не возникает желания им пренебречь. В противном случае, без сточенных зубов никто не проведет балийцам ритуал бракосочетания.
Кстати, невеста может выходить замуж только будучи беременной. Так семья жениха уже спокойна, что их род будет продолжен.
Стачивание зубов. | Фото: gfhome.ru.
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