Растения-агрессоры, молниеносно захватывающие участки

Мы привыкли к тому, что главные агрессоры на даче – это сорняки. Однако есть и культурные растения, способные отвоевывать десятки квадратов за 2-3 сезона. Какие же овощи, ягоды и травы нужно сажать очень аккуратно и непрерывно контролировать?

Конечно, если очень хочется завести на даче одного из представителей этих «захватчиков», можно рискнуть. Но помните, даже ограничение корней на 40-50 см в глубину и регулярное удаление отростков не дадут вам гарантии того, что растение не проклюнется в самой неожиданной части огорода или сада.



Земляника садовая

Малина соблазнительная (клубника-малина)

Тладианта сомнительная (красный огурец)

Топинамбур

Хрен

Щавель

Эстрагон (тархун)

Ухаживая за клубникой, мы буквально трясемся над каждым кустиком, рыхля и подкармливая его едва ли не по часам. Но вот ведь ирония – стоит забыть о клубничной гряде на одно лето, и она превратится в сплошной ковер, выкопать который будет не так-то просто.Клубничные «усы», предназначенные самой природой для размножения кустов, появляются на каждом кустике, причем в количестве пары десятков за сезон. Они заплетают сперва отведенную гряду, затем борозды, а после перекидываются на соседние, выживая даже газон. При этом плоды клубники мельчают, теряют сортовые признаки, хуже цветут.Если не хотите полностью выкорчевывать плантацию садовой земляники, выбирайте безусые сорта или своевременно обрабатывайте кусты и удаляйте все лишнее.То, что часто называют гибридом малины и клубники (а еще малиной тибетской, земляничной и т.д.), на самом деле к клубнике никакого отношения не имеет и гибридом не является. Это растение ближе к малине, хотя внешне (и по вкусу) имеет ряд отличий.Очень колючие кусты высотой 30-60 см могут стать живой изгородью или декоративной стенкой, но помните, что эта ягодка растет, как хочет и куда хочет. Ползучие корневища дают новые побеги на расстоянии до метра от материнского куста, при этом уходя на глубину до полуметра. Поэтому высаживать тибетскую малину нужно только в огражденные досками или шифером траншеи или крупные горшки.Многолетняя декоративная лиана из семейства тыквенных часто используется для озеленения вертикальных конструкций, однако порой ее выращивают и ради необычных плодов. Красный огурец – родственник кабачка и тыквы, а по вкусу и форме похож на обычные огурчики. Вот только созревая, он приобретает красно-оранжевый цвет, а внутри плода находится много твердых семян. Подземная часть лианы состоит из цепочек клубней, которые за 2 года могут занять территорию более 30 кв.м.Если озеленить забор или угостить соседей необычными огурцами хочется, но делить участок вы пока не готовы, яму для тладианты отделите от остального грунта досками или листами шифера на глубину до полуметра.Красивые ярко-желтые цветы топинамбура могут стать отличной декорацией для неприглядного забора или компостной кучи, а его клубни – разнообразить рацион огородника. Однако даже если на поверхности все выглядит прилично, под землей корнеплод активно осваивает новые территории. Не удивляйтесь, если через пару лет он взойдет совершенно не там, где было задумано.К счастью, избавиться от топинамбура вполне реально. Достаточно скосить его осенью, а затем выкопать весной, когда старые клубни уже отмерли, а новые еще не образовались.Кто-то выращивает хрен, старательно соблюдая все рекомендации, и все равно не получает результата. А кто-то однажды случайно заносит на участок крошечный отросток, и с тех пор его жизнь превращается в борьбу. Некоторым же не везет еще сильнее, и участок им достается уже заросший хреном целиком.Защитить себя от хреновой напасти можно лишь посадкой этой культуры с ограждением на глубину не менее полуметра, а также высадкой за забором. Если же вам достался уже заросший участок, придется год за годом перекапывать всю территорию, выбирая самые маленькие корешки, или воспользоваться гербицидом.Дети любят щавель, да и в летних супах он неплох. Однако эта культура, которой по-хорошему на семью нужно не больше 2-3 рядков, активно разрастается, причем разными способами. Щавель размножается и корнями, и семенами, то есть нужно не только регулярно пропалывать его, удаляя лишние растения, но и срезать цветоносы до того, как они успеют обсемениться. К тому же, семена щавеля очень любят птицы, разнося его по участку.Не важно, зачем вы посадили крошечный кустик эстрагона – в надежде на летние домашние лимонады, для применения в засолке огурцов или в качестве украшения садика пряных трав. За пару лет он разрастется так, что погребет под собой все окружающие растения.Мало того, что куст активно распространяется по гряде, так он еще не держит ветви вертикально, а расстилается по земле, занимая более метра в диаметре. Если не хотите экстренно выкорчевывать тархун, сажайте его у забора, с уличной стороны или там, где не растет больше ничего. И не забывайте вовремя подвязывать кусты и удалять с них семена.Кстати, не только огородные культуры могут доставить проблем слишком быстрым ростом – это характерно также и для некоторых цветов.