От маори до гангстеров: История и смысл татуировок в разных культурах.
Татуировки существуют с древних времён. И прямым доказательством этому служит 5300-летняя «ледяная мумия» Эци, обнаруженная случайно в 1991 году группой туристов в Итальянских Альпах. Археологи считают, что татуировки появились уже в неолите, а может и раньше. От отдаленных островов в Северном полярном круге, вплоть до Китая, Африки и Полинезии, татуировка везде была неотъемлемой частью культуры общества. В этом обзоре рассказ про разновидностей татуировок и их значение в разных культурах
1. Татуировки моряков
Татуировки моряков.
Распространено мнение, что европейские моряки разработали свой собственный стиль татуировки после пресловутых экспедиций капитана Кука через Тихий океан в течение XVIII века. Эта теория также частично подкрепляется тем фактом, что само слово происходит от таитянского и самоанского «татау», где это слово означает нечто вроде «метка, сделанная на коже». Но даже если у европейцев не было конкретного слова для этой практики, они использовали другие названия. В любом случае, столкнувшись с местными туземцами, которые любили обильно украшать свою кожу тату, моряки начали создавать свой собственный неповторимый стиль. На их татуировки также сильно повлияли знаменитые матросские суеверия. К примеру, есть много различных изображений вещей, которые, как считается, приносят удачу тем, кто находится в море. Тем не менее, встречаются и другие проекты, которые символизируют различные достижения моряков.
Татуировки моряков.
Например, якорь означает, что моряк пересек Атлантический океан. Ласточка — что он прошел 5000 морских миль. Черепаха означает пересечение экватора, а перекрещенные пушки набивают ветерану на военном судне. Морские звезды - это талисманы, обеспечивающие безопасное путешествие, а изображение корабля с полной оснасткой означает моряка, который обогнул мыс Горн в Южной Америке.
2. Полинезийские татуировки
Полинезийские татуировки на руку.
Расположенная в центральной и южной части Тихого океана, Полинезия состоит из примерно 1000 островов. Многие из них были заселены различными группами людей, которые все вместе называются полинезийцами, и которые имеют общую родословную, похожий язык, обычаи и убеждения. До встречи с европейцами у этих народов не было письменности, и они использовали татуировки для самовыражения. Данная практика была так распространена среди полинезийцев, особенно среди жителей Самоа, Тонга и Маркизских островов, что тату были почти у всех членов общины. Они имели огромное значение, указывая на статус владельца в обществе, а также на его боевые навыки.
Полинезийские татуировки на ногу.
Из-за местных религиозных убеждений разные области тела также имеют свой собственный смысл. И в сочетании с разными татуировками каждый человек становился настоящим «холстом», на котором рассказывается его личная история. Голова означает мудрость, знание и интуицию; грудь связана с честью, искренностью и щедростью; плечи и предплечья указывают на силу и храбрость; низ живота указывает на мужество, независимость, сексуальность и продолжение рода; в то время как запястья и ладони связаны с творчеством и мастерством.
3. Татуировки маори
Татуировки народа маори.
Хотя маори, уроженцы Новой Зеландии, являются частью полинезийской группы, их стиль татуировок заметно отличается от остальных. В отличие от других, маори разработали свою собственную технику, известную как «Та моко», которая сильно связана с местной мифологией и геологическими особенностями региона. Подобно частым землетрясениям и вулканам, которые разрушают местную землю, так и «та моко» оставляет постоянные следы на человеческом теле. В то время как другие полинезийцы использовали инструменты, которые пронзали кожу, после чего наносили чернила, маори использовали крошечные долота, которые буквально прорезали кожу, оставляя на ней глубокие «канавки». И поскольку голова считалась самой священной частью тела, лицо получало наибольшее внимание.
Татуировки народа маори.
Каждая из этих татуировок была уникальна для конкретного человека, и рассказывала о его наследии, генеалогии, социальном положении и знаниях. Все символы имели определенный смысл, а также значение имела область лица, на которой их «вырезали». Щеки означали профессию этого человека, подбородок - престиж; челюсть - статус при рождении, лоб - социальный ранг, площадь вокруг висков - семейное положение, область вокруг глаз и носа — племя, а верхняя губа использовалась для личной подписи человека.
4. Китайские татуировки
Китайские татуировки.
Было бы неправильно думать о Китае как об однородной стране с одинаковой культурой, традициями и даже языком. Что касается татуировок, их как в современном, так и в древнем Китае ассоциировали с заключенными, рабами, бандитами и преступным миром. Исторически южная часть страны была более открыта для этой формы искусства, и здесь не придавали ей настолько негативный оттенок. В Китае также есть несколько племен, которые практиковали татуировки на протяжении веков.
5. Ирландские татуировки
Ирландские татуировки.
Татуировки в христианской Европе в средние века были не совсем легальны, поскольку их ассоциировали с языческими убеждениями прошлых лет. По сути, это было верно, поскольку многие европейские племена, такие как кельты, германцы, викинги и пикты, были сильно татуированы или раскрашены. Многие из тату того времени были вдохновлены окружающей людей природной средой. К сожалению, подробных примеров таких тату не осталось. Тем не менее, ирландцы, похоже, были первыми наследниками этой древней европейской традиции.
6. Российские криминальные татуировки
Российские криминальные татуировки.
Клеймение преступников было распространенной практикой на всей территории России вплоть до запрета этой практики в 1863 году. Клейма обычно ставили на щеке, лбу или плечах, и они использовались для обозначения преступлений и соответствующих наказаний. В 1930-х годах появились различные уголовные «касты» и так называемые «воры в законе». У всех них были собственные татуировки, обозначающие принадлежность, ранг и репутацию. Набивать любое тату, не имея на то оснований, считались большим преступлением и могло караться смертью (в лучшем случае, заключенному разрешали удалить тату самостоятельно, используя нож, наждачную бумагу или осколок стекла). После Второй мировой войны и появления системы ГУЛАГ резко увеличилось число политических заключенных и мелких преступников, что привело к значительному изменению дизайна тату.
Татуировка как символ криминала.
Русские криминальные татуировки также со временем развивались: добавлялись новые элементы, а старые приобретали новые значения. Звезды начали означать высокий ранг вора. Галстук-бабочку насильно татуировали карманникам, которые нарушили воровской кодекс. Змея вокруг шеи означает наркоманию. Маяк или птицы на горизонте означают стремление к свободе. Пара глаз на животе или ягодицах указывает на гомосексуализм, но если они набиты на груди, это означает «Я наблюдаю за тобой». Роза на груди означает, что человеку исполнилось 18 лет в тюрьме, а череп и кости указывают на пожизненное заключение. Палач в капюшоне указывает на то, что его обладатель убил родственника, а русалка означает растление ребенка.
7. Японские татуировки
Японские татуировки с тысячелетней историей.
История японских татуировок измеряется тысячелетиями. Археологические данные указывают на то, что тату здесь использовались еще в палеолите. В китайских документах, датируемых примерно 300 г. н.э., также упоминается, что японцы использовали тату как средство дифференциации социального статуса. Но после этого периода татуировки начали наносить в основном преступникам. И только в период Эдо (1600-1868 годы н.э.) развилась нынешняя форма японских татуировок.
Японские татуировки.
Культовое японское искусство печати на древесных плитах также способствовало развитию татуировки в стране, поскольку в этих двух формах искусства использовались одни и те же инструменты. В результате татуировки перестали быть индивидуальными проектами с разными значениями, а превратились в довольно большие и сложные сцены, вдохновленные философскими или мифологическими историями из театральных пьес, романов или исторических текстов.
8. Тайские татуировки
Тайские татуировки - традиции буддизма.
Считается, что традиционная татуировка в Таиланде появилась во времена кхмерской империи, примерно в IX веке нашей эры. Эта вековая традиция, известная как «Сак Янт», представляет собой смесь буддизма, индуизма, шаманских заклинаний и старых мифов, которые на протяжении веков превратились в настоящий ритуал, совершаемый монахами в храмах по всей стране. Силы, которые (как верят местные жители) татуировки придают владельцу, происходят не только от самих рисунков, но и от непрерывных молитв, произносимых на протяжении всего процесса. При татуаже используется метровый бамбуковый стержень с металлической иглой на конце. Существуют сотни традиционных рисунков, многие из которых изображают животных, таких как тигры, драконы, змеи, леопарды или фениксы. Все они окружены соответствующими мантрами.
Размещение на теле также имеет большое значение. Тайцы верят, что душа находится в голове, и чем ближе татуировка к голове, тем «сильнее» она становится. Говорят, что некоторые татуировки, такие как изображения Будды или Лотоса, приносят удачу и сдерживают злых духов.
9. Американские гангстерские татуировки
В Соединенных Штатах наибольшее количество заключенных на душу населения во всем мире, поэтому неудивительно, что в местных тюрьмах сидят члены некоторых из наиболее опасных банд на планете. Естественно, о каждой не упомнишь, поэтому сосредоточимся на некоторых из наиболее распространенных бандитских или тюремных тату.
Тату в стиле Чикано.
Татуировка слезы, например, в основном свидетельствует о том, что владелец убил кого-то. Паутина означает длительный тюремный срок. Три точки на руке или на лице указывают на жизнь в банде. Однако пять точек - это время, проведенное в тюрьме (четыре точки символизируют стены, а пятая - заключенного). Маска клоуна означает фразу «Играй сейчас, заплатишь позже» или «Улыбайся сейчас, будешь плакать позже». Восемь шаров - это невезение. Число 88 означает «Heil Hitler» - поскольку H является восьмой буквой алфавита. Надгробная плита с номером внутри указывает количество лет за решеткой. Большинство других татуировок представляют собой различные конструкции или аббревиатуры названия и логотипа определенной банды.
10. Старые и новые школы татуировок
По большому счету, татуировки старой школы - это те, которые имеют жирные черные контуры, ограниченную цветовую палитру и состоят из определенных изображений. К ним относятся знаковые патриотические татуировки, такие как флаг, орел, сердце и кинжал, а также упомянутые ранее матросские татуировки.
Новая школа тату начала появляться примерно в 1970-е годы, и в ней появились элементы поп-культуры, такие как кинозвезды, персонажи Диснея, технологии «Стар Трека» и комиксы. В отличие от старой школы, этот стиль характеризуется яркими цветами, карикатурами и включением многих других элементов из других стилей со всего мира.
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