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В китайской провинции Чунцин есть пещеры настолько огромные, что у них есть собственная погода с облаками и туманами







Эта система невероятных пещер была обнаружена несколько лет назад в китайской провинции Чунцин группой спелеологов и фотографов.







Раньше в районах, прилегающих ко входу в пещеры, добывали нитрат местные шахтеры, но никто и



Первый спуск и первый снимок:







Спелеологи, скалолазы и фотографы спускаются:







Размеры системы пещер поражает даже видавших виды специалистов. Она настолько велика, что имеет свою погоду внутри. В подземных полостях есть облака, туманы и целые реки:







Эта сеть пещер называется Эр







Группа разбила на дне удивительной пещеры подземный лагерь и на протяжении месяца обследовала ее пространства:







Американский спелеолог Эрин Линч: «облака и туман висят в верхней части пещеры на высоте 250 метров, и они не в состоянии выбраться наружу из-под земли. Я никогда не видел ничего подобного».







Гигантские сталагмиты:







Люди кажутся карликами на фоне гигантского сталактита:







Эта подземная система пещер имеет площадь 51 000 кв.м, здесь текут реки и есть растительность. В некоторые пещеры можно было добраться пешком, в другие приходилось долго плыть под водой, в третьи — спускаться вниз по веревкам.











Есть в системе пещер Эр Ван Дон и кристально чистые озера:







Здесь живут удивительные создания — слепые рыбы без глаз, ведь под землей никогда не было света:







Для ощущения размеров пещеры: вдалеке на камне стоит человек:











Подземное озеро и подземный водопад. Представьте, что все это существовало в абсолютной темноте







В кадре два человека:







Подземный мир:







Система пещер Эр Ван Дон в Китае — Затерянный мир на Земле. Слева внизу — три человека. Кликабельно, 1280 х 852 px. Также смотрите статью про удивительные подводные пещеры.







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В китайской провинции Чунцин есть пещеры настолько огромные, что у них есть собственная погода с облаками и туманами , запертыми под землей, а у входа растут целые леса…Эта система невероятных пещер была обнаружена несколько лет назад в китайской провинции Чунцин группой спелеологов и фотографов.Раньше в районах, прилегающих ко входу в пещеры, добывали нитрат местные шахтеры, но никто и никогда не предпринимал попыток узнать, что же находится дальше, в глубине. И вот команда из 15 исследователей отправилась в экспедицию, чтобы обнаружить скрытые под землей системы. Первый спуск и первый снимок:Спелеологи, скалолазы и фотографы спускаются:Размеры системы пещер поражает даже видавших виды специалистов. Она настолько велика, что имеет свою погоду внутри. В подземных полостях есть облака, туманы и целые реки:Эта сеть пещер называется Эр Ван Дон (Er Wang Dong).Группа разбила на дне удивительной пещеры подземный лагерь и на протяжении месяца обследовала ее пространства:Американский спелеолог Эрин Линч: «облака и туман висят в верхней части пещеры на высоте 250 метров, и они не в состоянии выбраться наружу из-под земли. Я никогда не видел ничего подобного».Гигантские сталагмиты:Люди кажутся карликами на фоне гигантского сталактита:Эта подземная система пещер имеет площадь 51 000 кв.м, здесь текут реки и есть растительность. В некоторые пещеры можно было добраться пешком, в другие приходилось долго плыть под водой, в третьи — спускаться вниз по веревкам. Есть в системе пещер Эр Ван Дон и кристально чистые озера:Здесь живут удивительные создания — слепые рыбы без глаз, ведь под землей никогда не было света:Для ощущения размеров пещеры: вдалеке на камне стоит человек:Подземное озеро и подземный водопад. Представьте, что все это существовало в абсолютной темноте , пока сюда не спустились люди и не установили искусственное освещение для исследования и съемки:В кадре два человека:Подземный мир:Система пещер Эр Ван Дон в Китае — Затерянный мир на Земле. Слева внизу — три человека.Также смотрите статью про удивительные подводные пещеры.

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