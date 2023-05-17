В китайской провинции Чунцин есть пещеры настолько огромные, что у них есть собственная погода с облаками и туманами, запертыми под землей, а у входа растут целые леса…
Эта система невероятных пещер была обнаружена несколько лет назад в китайской провинции Чунцин группой спелеологов и фотографов.
Раньше в районах, прилегающих ко входу в пещеры, добывали нитрат местные шахтеры, но никто и никогда не предпринимал попыток узнать, что же находится дальше, в глубине. И вот команда из 15 исследователей отправилась в экспедицию, чтобы обнаружить скрытые под землей системы.
Первый спуск и первый снимок:
Спелеологи, скалолазы и фотографы спускаются:
Размеры системы пещер поражает даже видавших виды специалистов. Она настолько велика, что имеет свою погоду внутри. В подземных полостях есть облака, туманы и целые реки:
Эта сеть пещер называется Эр Ван Дон (Er Wang Dong).
Группа разбила на дне удивительной пещеры подземный лагерь и на протяжении месяца обследовала ее пространства:
Американский спелеолог Эрин Линч: «облака и туман висят в верхней части пещеры на высоте 250 метров, и они не в состоянии выбраться наружу из-под земли. Я никогда не видел ничего подобного».
Гигантские сталагмиты:
Люди кажутся карликами на фоне гигантского сталактита:
Эта подземная система пещер имеет площадь 51 000 кв.м, здесь текут реки и есть растительность. В некоторые пещеры можно было добраться пешком, в другие приходилось долго плыть под водой, в третьи — спускаться вниз по веревкам.
Есть в системе пещер Эр Ван Дон и кристально чистые озера:
Здесь живут удивительные создания — слепые рыбы без глаз, ведь под землей никогда не было света:
Для ощущения размеров пещеры: вдалеке на камне стоит человек:
Подземное озеро и подземный водопад. Представьте, что все это существовало в абсолютной темноте, пока сюда не спустились люди и не установили искусственное освещение для исследования и съемки:
В кадре два человека:
Подземный мир:
Система пещер Эр Ван Дон в Китае — Затерянный мир на Земле. Слева внизу — три человека. Кликабельно, 1280 х 852 px. Также смотрите статью про удивительные подводные пещеры.
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