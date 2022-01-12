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Как в условиях мастерской сделать аппарат точечной сварки

Как в условиях мастерской сделать аппарат точечной сварки

Как в условиях мастерской сделать аппарат точечной сварки

Хоть аппараты точечной сварки не так популярны, как обычные сварочные инверторы, в некоторых случаях они могут пригодиться. В сегодняшней статье расскажем, как собрать его самостоятельно из подручных материалов. 

Главным элементом самоделки является трансформатор от микроволновки. Он должен быть рабочим, иначе чуда не будет.

Как в условиях мастерской сделать аппарат точечной сварки

То есть перед использованием его обязательно необходимо будет проверить на профпригодность.

Необходимые материалы:Мощность у них примерно одинаковая, поэтому какую СВЧ-печь вы пустите «в расход», принципиального значения не имеет. 

  • трансформатор;
  • фанера или дерево;
  • листовой металл;
  • сварочный кабель;
  • медные болты;
  • наконечники для кабеля. 

Своим личным опытом изготовления и сборки аппарата точечной сварки поделился с нами автор YouTube канала Mr Novruz. 

Основные этапы работ

Сначала выполняется стандартный апгрейд трансформатора. Для этого удаляется вторичная обмотка, а на ее место устанавливается сварочный кабель. 

Как в условиях мастерской сделать аппарат точечной сварки

Как в условиях мастерской сделать аппарат точечной сварки

Зачищаем концы кабеля, надеваем на них кабельные наконечники и опрессовываем их при помощи специального инструмента.

Как в условиях мастерской сделать аппарат точечной сварки

Опрессовка необходима для надежного контакта, который уверенно будет себя чувствовать при нагрузке.

На следующем этапе вырезаем основание из фанеры.

Крепим к нему трансформатор. Высверливаем отверстие и вставляем в него медный болт, на который надеваем кабельный наконечник. Затягиваем гайкой. 

Как в условиях мастерской сделать аппарат точечной сварки

Как в условиях мастерской сделать аппарат точечной сварки

После этого изготавливаем рычаг, который крепится к основанию посредством двух вертикальных стоек.

В нем также надо высверлить отверстие, вставить медный болт и потом закрепить второй конец сварочного кабеля. 

Как в условиях мастерской сделать аппарат точечной сварки

В завершении останется только изготовить из листового металла корпус. В боковых стенках нужно сделать прорези или высверлить отверстия для циркуляции воздуха. Как в условиях мастерской сделать аппарат точечной сварки

Как в условиях мастерской сделать аппарат точечной сварки

В задней части корпуса устанавливается вентилятор для охлаждения трансформатора. 

Как в условиях мастерской сделать аппарат точечной сварки

Между основанием и подвижным рычагом устанавливается пружина. В верхней части корпуса сверлим отверстия под кнопку и тумблер. Красим самоделку. 

Как в условиях мастерской сделать аппарат точечной сварки

Видео по теме

Пошаговый процесс изготовления и сборки аппарата точечной сварки показан в авторском видеоролике ниже. 

 

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