Как в условиях мастерской сделать аппарат точечной сварки

Хоть аппараты точечной сварки не так популярны, как обычные сварочные инверторы, в некоторых случаях они могут пригодиться. В сегодняшней статье расскажем, как собрать его самостоятельно из подручных материалов.

Главным элементом самоделки является трансформатор от микроволновки. Он должен быть рабочим, иначе чуда не будет.

То есть перед использованием его обязательно необходимо будет проверить на профпригодность.

Необходимые материалы:Мощность у них примерно одинаковая, поэтому какую СВЧ-печь вы пустите «в расход», принципиального значения не имеет.

трансформатор;

фанера или дерево;

листовой металл;

сварочный кабель;

медные болты;

наконечники для кабеля.

Своим личным опытом изготовления и сборки аппарата точечной сварки поделился с нами автор YouTube канала Mr Novruz.

Основные этапы работ

Сначала выполняется стандартный апгрейд трансформатора. Для этого удаляется вторичная обмотка, а на ее место устанавливается сварочный кабель.

Зачищаем концы кабеля, надеваем на них кабельные наконечники и опрессовываем их при помощи специального инструмента.

Опрессовка необходима для надежного контакта, который уверенно будет себя чувствовать при нагрузке.

На следующем этапе вырезаем основание из фанеры. Крепим к нему трансформатор. Высверливаем отверстие и вставляем в него медный болт, на который надеваем кабельный наконечник. Затягиваем гайкой.

После этого изготавливаем рычаг, который крепится к основанию посредством двух вертикальных стоек.

В нем также надо высверлить отверстие, вставить медный болт и потом закрепить второй конец сварочного кабеля.

В завершении останется только изготовить из листового металла корпус. В боковых стенках нужно сделать прорези или высверлить отверстия для циркуляции воздуха.

В задней части корпуса устанавливается вентилятор для охлаждения трансформатора.

Между основанием и подвижным рычагом устанавливается пружина. В верхней части корпуса сверлим отверстия под кнопку и тумблер. Красим самоделку.

Видео по теме

Пошаговый процесс изготовления и сборки аппарата точечной сварки показан в авторском видеоролике ниже.