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Как отбелить пожелтевший пластик с помощью пары таблеток из аптеки

Обычными моющими средствами пластик уже не отмывается от желтизны? Тогда настало время дешёвого, но эффективного аптечного средства, которое гарантированно отбелит любой пожелтевший пластик.
Как отбелить пожелтевший пластик с помощью пары таблеток из аптеки
Для отбеливания пластика понадобится приобрести в аптеке таблетки гидроперита. Они стоят очень дёшево (30-40 руб.), а работают невероятно эффективно! В зависимости от того, насколько большая у вас поверхность, которую нужно отбелить, возьмите 3 или более таблеток и растолките в порошок. Если вещь плоская (например, подоконник), то полностью растворите порошок в 1-2 ст. л. воды.
Как отбелить пожелтевший пластик с помощью пары таблеток из аптеки
Полученную смесь равномерно нанесите по всей поверхности пластика. Если в пластике есть труднодоступные места (например, углубления, воронка и т. д.), то смочите ватные диски в растворе гидроперита и поместите их плотно в углубления.
Как отбелить пожелтевший пластик с помощью пары таблеток из аптеки
Остальную же часть пластика хорошенько потрите раствором. Работайте обязательно в перчатках, так как такой концентрированный раствор может разъесть руки. Тем не менее, с пластиком он абсолютно безопасен и работает прекрасно, отбеливая желтизну на ура. При контакте с грязным пожелтевшим пластиком раствор немного пенится — так и должно быть. Оставьте пластик в растворе примерно на 1 час. Конечно, можно (и нужно) оставить и на более долгое время: всё зависит от степени пожелтения пластика.

Всегда смотрите на результат: когда пластик станет снова белым, тогда и смывайте остатки раствора водой.
Как отбелить пожелтевший пластик с помощью пары таблеток из аптеки
С такой воронкой гидроперит справился всего за час. Раствор возвращает пластику сияющую белизну!
Как отбелить пожелтевший пластик с помощью пары таблеток из аптеки
Подробнее об отбеливании пластика с помощью таблеток гидроперита смотрите в видео ниже:


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отбеливаниеПластик
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