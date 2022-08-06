Средство, которое поможет полностью избавиться от муравьёв в огороде

Муравьям не рад ни один дачник, а вот избавиться от их огромного количества не так-то просто. Попробуйте простое аптечное средство, которое негативно воздействует на муравьев.







Отварите яйцо, выньте желток, разомните. Смешайте с 1/2 ч. л. порошка борной кислоты. Оставьте рядом с муравейником.







Такую же смесь можно приготовить со шкурками банана. В небольшом количестве теплой воды (50 мл) разведите 1/2 ч. л. порошка борной кислоты, положите шкурки банана, оставьте на сутки.







Затем разложите шкурки в огороде. Муравьи, полакомившись таким угощением, быстро пропадут с вашего огорода.







Подробнее о том, как избавиться от муравьев, смотрите в видео ниже:



