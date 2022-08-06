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Средство, которое поможет полностью избавиться от муравьёв в огороде

Муравьям не рад ни один дачник, а вот избавиться от их огромного количества не так-то просто. Попробуйте простое аптечное средство, которое негативно воздействует на муравьев.

Средство, которое поможет полностью избавиться от муравьёв в огороде

Отварите яйцо, выньте желток, разомните. Смешайте с 1/2 ч. л. порошка борной кислоты. Оставьте рядом с муравейником.

Средство, которое поможет полностью избавиться от муравьёв в огороде

Такую же смесь можно приготовить со шкурками банана. В небольшом количестве теплой воды (50 мл) разведите 1/2 ч. л. порошка борной кислоты, положите шкурки банана, оставьте на сутки.

Средство, которое поможет полностью избавиться от муравьёв в огороде

Затем разложите шкурки в огороде. Муравьи, полакомившись таким угощением, быстро пропадут с вашего огорода.

Средство, которое поможет полностью избавиться от муравьёв в огороде

Подробнее о том, как избавиться от муравьев, смотрите в видео ниже:


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Муравьисредство
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