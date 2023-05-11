Исток «Хребта Дракона»

Деревня Дажай — место, которое обязательно стоит посетить и познакомиться с красивыми пейзажами рисовых террас Лунцзи или террасами «Хребта дракона». Террасы состоят из двух групп и располагаются в округе Лонгшень, это в двух часах езды от Гуйлиня.







На террасы мы ехали на автобусе из Фенхуана с пересадкой в Лонгшене. Не смотря на казалось бы небольшое расстояние, путь занял из Лонгшеня около 1.5 часов. Кстати, террасы охраняются ЮНЕСКО и въезд на их территорию стоит 150 юаней.



По приезду на автостанцию на всех вновь прибывших набрасывается толпа женщин племени яо и настойчиво просит отдать им свои вещи, чтобы те тащили их на гору. По началу были сомнения в собственных силах, ибо помимо рюкзаков у каждого был еще и чемодан. В итоге не сторговавшись, было решено тащить все самим наверх. Самое ужасное в этом деле — это когда ты не знаешь сколько еще идти вперед. Ровные дорожки в деревне начали сменяться гигантскими и бесконечными ступенями вверх. В условиях сильной влажности такой «спорт» выглядел довольно героическим начинанием. Яо шли за нами и постоянно говорили, сколько долго еще идти наверх. Психологическая атака на профессиональном уровне!



Когда мы прошли где-то 25% подъема, мы остановились чтобы отдышаться, у какого-то приюта купили пива, постояли, посмотрели красоты — и опять в путь. Ступени были бесконечны. Яо то отставали, то опережали нас. И вот наступил момент, когда мы вышли уже на край террас. Интерес длинноволосых женщин начал угасать, да и впереди стали появляться места, отмеченные на наших картах. Скоро на верху появились огоньки нашего хостела.



Утро нас встретило пением петухов и сильнейшим туманом. Первоначальная идея идти 4 часа из Дажая в Пиньян мною была воспринята как фантасмагория. Слава богу, что удалось убедить остальных этого не делать. Если бы не вчерашнее восхождение, то все было бы возможно, но здоровье дороже!







Казалось бы уже май, но террасы не залиты. Крестьяне только только начинают их подготавливать, пахать. Не знаю, но мне даже такими они показались очень величественными. Ведь более тысячи лет в ручную этот ландшафт преображался местными жителями.







Рис посажен на очень небольших участках.







Мне кажется, что в этих местах надо бродить очень неспешно, отмечая мелкие детали и проникая атмосферой места. Даже паутина кажется какой то особенной.







Типичные для Дажая строения. Кстати, они очень хрупкие! Перекрытие состоит из одной доски, и когда кто-то ходит над головой, внизу все гремит ужасно и кажется что вот-вот рухнет!











Строительство этих террас началось еще при династии Юань в 13 веке, построены они на склонах гор высота которых доходит до 1 180 метров. Террасы являются многовековым трудом древнего народа Яо, который пришёл в эти земли в то же время. Культурной особенностью Яо является собственный язык, фольклор и традиция местных женщин не стричь волосы. Вернее они их стригут, но всего три раза: до замужества и дважды, будучи уже замужем. На террасах они трудятся по сей день в национальных костюмах.







Когда идешь по тропинке, то каждый поворот открывает новые и новые ракурсы. Даже прогулка в облаке ни сколько не притупляет ощущения.







Линии рельефа потрясающие. Одно из моих любимых фото:







Идем дальше…







Горы изрезаны абсолютно все, масштаб творения невероятен!







Особенно интересны кругленькие площадки на вершинах холмов.











У крестьян здесь свои наделы. Как они их запоминают загадка, по счету?







Китайцы — очень работящий народ. С 5 утра жизнь уже кипит.











Облако прошло, теперь видно уже многое…











На одной из видовых площадок обнаружил вот такой склад…







…и такого клопа:











Снимать здесь можно бесконечно, горы так и тянут палец к кнопке.







Вышло солнце и стало очень жарко, зато краски начали становиться более сочными.







Вся жизнь в деревнях основана вокруг риса. Никаких других перспектив.



















Все в ручную, иногда с использованием лошадей, волов и буйволов.











Спускаемся с террас в низ.







Рост у яо не выше 155, судя по моим замерам, а то и существенно ниже:







Машин тут нет вообще, так как нет дорог)))







Еды разнообразной много.







Есть даже сушеные соленые муравьи!







Перекусив отварной кукурузой, решили взбираться на смотровую площадку к которой проложена канатная дорога. Очень все прилично и аккуратно!







Небольшие участки окон открываются, и я поснимал еще видов…







А вот это типичное место захоронения. Хоронят тут в склепах, прямо на террасах:















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