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Капелька этого удобрения даёт крепкую рассаду

Рассада, в отличие от взрослого растения, не нуждается в большом количестве подкормок. Однако несколько удобрений можно внести, для того чтобы поддержать молодые росточки, дать им достаточно питания для ускоренного развития.
Подкормите рассаду, как рассказано чуть ниже, и она быстро пойдёт в рост, станет крепкой, сильной, коренастой. Достаточно вносить по капельке!


Подкормка для рассады томатов



Это удобрение ничуть не хуже комплексного. При этом полностью натуральное! Возьмите натуральное молоко (100 мл) и воду (1 л). Если у вас немного рассады, то можно взять меньше. Главное — соблюсти пропорцию молока с водой 1:10.
Как известно, молодую рассаду нельзя заливать. От этого корешки гниют и росточки быстро погибают. Поэтому будем подкармливать с помощью шприца!



Это и удобно, и просто, и лишнего не нальёшь. Внесите по 10 капель под каждый росточек.



Оставшееся молоко с водой можно перелить в пульверизатор и распылить по растениям. Такую подкормку достаточно вносить не чаще 1 раза в 10-12 дней!



Уже после двух подкормок вы увидите изменения. Рассада томатов станет крепкой и активно пойдёт в рост. Такое простое, натуральное, но исключительно эффективное средство!
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Удобрениерассада

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