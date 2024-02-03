Капелька этого удобрения даёт крепкую рассаду

Рассада, в отличие от взрослого растения, не нуждается в большом количестве подкормок. Однако несколько удобрений можно внести, для того чтобы поддержать молодые росточки, дать им достаточно питания для ускоренного развития.

Подкормите рассаду, как рассказано чуть ниже, и она быстро пойдёт в рост, станет крепкой, сильной, коренастой. Достаточно вносить по капельке!







Подкормка для рассады томатов

Это удобрение ничуть не хуже комплексного. При этом полностью натуральное! Возьмите натуральное молоко (100 мл) и воду (1 л). Если у вас немного рассады, то можно взять меньше. Главное — соблюсти пропорцию молока с водой 1:10.Как известно, молодую рассаду нельзя заливать. От этого корешки гниют и росточки быстро погибают. Поэтому будем подкармливать с помощью шприца!Это и удобно, и просто, и лишнего не нальёшь. Внесите по 10 капель под каждый росточек.Оставшееся молоко с водой можно перелить в пульверизатор и распылить по растениям. Такую подкормку достаточно вносить не чаще 1 раза в 10-12 дней!Уже после двух подкормок вы увидите изменения. Рассада томатов станет крепкой и активно пойдёт в рост. Такое простое, натуральное, но исключительно эффективное средство!