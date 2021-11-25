Немки, польки, англичанка и шведка: Где искали себе жён русские князья.

Один из первых известных русских князей носил имя скандинавского происхождения: Олег. Рисунок Васнецова.

Гита из Англии

Отец Гиты умер в знаменитой битве при Гастингсе.

Витраж, изображающий Гиту.

Ингигерда из Швеции

Жених, которого было отвергла семья Ингигерды, вошёл в историю как Олаф Святой.

Средние Века были временем междоусобиц по всей Европе.

Возможно, святая Анна Новгородская и Ингигерда - одно лицо.

Княгини-византийки

Таким видят Владимира, одного из первого князей со славянской кровью, создатели фильма *Викинг*.

Гордая царевна Анна в мультфильме *Владимир*.

Гертруда из Польши

Мать Гертруда и тёща Изяслава глазами Войцеха Герсона.

Миниатюра из молитвенника Гертруды.

Многое из того, что написано о Святополке - выдумки, чтобы убедить всех и себя, что Окаянным он был с рождения.

Ода из западных земель

Ода с мужем, сыном и пасынками.