Девяносто миллионов часов австралийского похмелья

91,5 млн часов ежемесячно австралийцы проводят в состоянии глубокого похмелья. По словам социологов, более половины опрошенных жителей страны не представляют себе жизни без алкоголя.







Как сообщает Naked Science, социологи из группы «Сухой Июль», агитирующие за здоровый образ жизни, опросили более тысячи австралийцев, выясняя их отношение к алкоголю. Оказалось, что 52% опрошенных не представляют себе увеселительных мероприятий и праздников без горячительного. Респонденты поясняли, что не пить в таких случаях — это «не по-австралийски».



«Двадцать один процент австралийцев за пять последних лет не провел ни одной недели без алкоголя», — посетовал соучредитель «Сухого Июля» Бретт Макдональд.



Опрос показал, что среднестатистический австралиец мучается похмельем не менее 11 раз в год. Каждый пятый берет в связи с этим недугом больничный. Трое из каждых пяти опрошенных признались, что похмелье влияет на продуктивность их работы. 44% респондентов из-за раскалывающейся головы пропустили важные события в их жизни — дни рождения и свадьбы.



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