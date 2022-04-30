9 самых необычных школ в мире: как стать гладиатором, Санта-Клаусом или магом

С нами не соскучишься!

В этих эксцентричных учебных заведениях не учат читать, писать или считать. Зато здесь обучают будущих эльфов и Санта-Клаусов, гладиаторов и магов.









Школа эльфов (Рейкьявик, Исландия)

Исследовательский центр колдовства (Нью-Йорк, США)

Школа физики «здравого смысла» Ларри Спринга (Форт Брегг, США)

Ферма трупов (Ноксвилл, США)

Школа лазанья по деревьям (Орегон, США)

Институт Монро (Фабер, США)

Школа Санта-Клаусов (Мидленд, США)

Академия паркура (Лос-Анжелес, США)

Гладиаторская школа (Рим, Италия)