Сказка Алексея Толстого про Буратино – злая пародия на Блока и театр Мейерхольда?

А. Блок и сказка А. Толстого, в которой он изображен в образе Пьеро | Фото: radikal.ru и auchan.ru

Алексей Толстой | Фото: lichnosti.net

В. Мейерхольд. Справа – в образе Пьеро | Фото: kino-teatr.ru

В. Мейерхольд – Карабас Барабас театра | Фото: kino-teatr.ru

В. Мейерхольд. Фото 1924 и 1922 гг. | Фото: kino-teatr.ru

В. Этуш в образе Карабаса Барабаса, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

А. Блок | Фото: imgdepo.com и liveinternet.ru

А. Блок | Фото: kpcdn.net

*Приключения Буратино*, 1975. В главной роли – Д. Иосифов | Фото: kino-teatr.ru

В. Басов в роли Дуремара, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Алексей Толстой | Фото: aria-art.ru

Сказка А. Толстого – многослойное произведение с символическим подтекстом | Фото: funlib.ru