10 мифов о смартфонах

На дворе 2016 год, а вы всё ещё полностью разряжаете гаджет, прежде чем отправить его на зарядку? Это не только бесполезно, но и вредно. А если вы то и дело закрываете запущенные приложения, потому что так смартфон якобы будет быстрее работать, то знайте: вы делаете только хуже. Итак, в этом материале мы разбираем и опровергаем семь распространенных мифов о современных смартфонах.
Миф 1. Перед зарядкой надо полностью разрядить батарею
Это было актуально для железо-никелевых и никель-металлгидридных аккумуляторов, которые после покупки необходимо было сперва полностью разрядить, иначе в них происходили химические изменения, которые уменьшали ёмкость при будущем использовании. Например, если подключить такой аккумулятор к сети при уровне заряда 20%, он в качестве полного заряда запомнит остальные 80%, что в дальнейшем соответствующим образом сократит максимальную ёмкость.
В современных литий-ионных аккумуляторах эффекта «памяти» нет. Более того, литий-ионные аккумуляторы лучше подзаряжать чаще и не доводить до полного опустошения батареи — так они будут работать стабильнее и дольше. Это объясняется тем, что срок жизни литий-ионных батарей измеряется количеством циклов полного (!) разряда, поэтому старайтесь поддерживать уровень заряда не ниже 50%. Также, по возможности, пользуйтесь только «родными» фирменными зарядными устройствами.
Миф 2. Сейчас антивирусы надо ставить и на смартфоны
В основе системы Android лежит ядро Linux, которое отвечает за соблюдение прав доступа, следит за процессами и их корректным выполнением. Реализовано это просто и называется «песочницей» (sandbox): у каждого приложения есть свой идентификатор пользователя и каталог в памяти, поэтому все его данные защищаются от других приложений. Проще говоря, само приложение может читать собственные файлы, а любое другое — нет. Эта система позволяет сохранить данные каждой программы от вторжения «соседей», защищая таким образом конфиденциальную информацию. У абсолютно любого установленного на Android-устройство приложения есть своя «песочница», поэтому даже если вирус попадёт на устройство, он получит доступ только к содержимому SD-карты (его имеют все приложения).
Поэтому вирусов в привычном нам понимании для Android не существует, есть только программы, которые злоупотребляют вашими разрешениями и, например, похищают личную информацию. Разрешения — это права доступа, которые запрашивает приложения при установке, и с которыми пользователь в обязательном порядке должен ознакомиться и согласиться (или не согласиться). Среди таких прав может быть разрешение на доступ к камере (в большинстве случаев, это довольно безобидно), к отправке SMS и совершению звонков (это уже повод насторожиться), к контактам, на выход в Сеть.
Самый простой способ избежать проблем — не устанавливать сторонние, не из Google Play, приложения. Во время процедуры отбора приложений для магазина, Google, в большинстве случаев, отклоняет вредоносное ПО, так что вероятность наткнуться на вирус минимальна. А чтобы совсем уменьшить риск заражения, не устанавливайте приложение с небольшим количеством загрузок (их д.б. не меньше хотя бы 10000), даже если оно выложено в Google Play. В общем, лучший антивирус — это голова.
Миф 3. Закрытие приложений в менеджере задач увеличивает время работы смартфона
Много лет бытует мнение, что закрытие приложений помогает сохранить заряд аккумулятора и повысить быстродействие системы. А ещё огромное количество владельцев смартфонов и планшетов пользуются так называемыми Task Killers — утилитами, которые закрывают приложения автоматически. Разработчики этих программ обещают повышение скорости работы устройства и снижение его энергопотребления. На деле эти «помощники» не только сами потребляют много энергии, но ещё и бесполезны: закрытие программ никак не влияет на скорость работы, и даже наоборот — замедляет последующий запуск закрытых приложений. Дело в том, что в Android «запущенные» приложения (точнее, они только выглядят запущенными) не разряжают батарею телефона и остаются в его памяти, чтобы их можно было быстро загрузить при повторном обращении. Кроме того, Android самостоятельно следит за памятью и при её заполнении закрывает те приложения, к которым пользователь давно не обращался.
Есть немногочисленные исключения. Например, клиент Facebook известен тем, что «ест» батарею даже в фоновом режиме. Такие слишком активные приложения надо вылавливать и ограничивать их доступ к ресурсам через меню настроек.
То же самое относится и к устройствам Apple. iOS сама умеет закрывать приложения, а окно панели многозадачности — это просто скриншоты последних использованных программ. Единственная причина вручную закрыть приложение — это если оно зависло. Так что не тратьте время на бессмысленные действия — системе от них ни жарко, ни холодно.
Миф 4. Чем больше ядер в процессоре, тем быстрее смартфон
Большое количество ядер, высокие тактовые частоты, безумное разрешение экрана и куча мегапикселей в камере — всё это поражает воображение пользователей, но на практике имеет абстрактный характер и не всегда напрямую влияет на итоговую производительность устройства.
Например, в 2015 году компания MediaTek выпустила первый десятиядерный процессор, Helio X20. В нём использовались ядра не двух, а трёх типов, с возрастающей производительностью (1,4, 2 и 2,5 ГГц). Несмотря на впечатляющие показатели, заметного прироста производительности и улучшения результатов бенчмарков Helio X20 не продемонстрировал, так что фурора не вышло. К тому же, пока что существует ничтожно малое количество приложений, способных использовать больше восьми ядер.
Ещё один факт в пользу того, что большое количество ядер не означает высокую производительность — Apple. Компания из Купертино самостоятельно занимается разработкой iOS и своих чипсетов, что позволяет ей как следует оптимизировать программную и аппаратную часть. Поэтому современные гаджеты Apple обходятся всего лишь… двумя ядрами. А в бенчмарках они всё равно оказываются на верхних строчках рейтинга.
Миф 5. Чем больше мегапикселей, тем лучше снимает камера
Основным критерием оценки камеры сейчас является количество мегапикселей. Маркетологи твердят: чем больше — тем лучше и волшебнее снимает камера. На самом деле, количество мегапикселей влияет всего-навсего на разрешение, то есть размер изображения. Реальное влияние на качество оказывает величина пикселя — чем он больше, тем больше света он способен захватить, и тем меньше на фотографии шумов, лучше цветопередача и шире динамический диапазон.
Впрочем, постепенно в рекламных кампаниях начинают забывать о мегапикселях и делать упор на диафрагму объектива и размер пикселя. В Samsung Galaxy S7, по сравнению с прошлогодней моделью, Galaxy S6, и вовсе разрешение матрицы уменьшили с 16 до 12 мегапикселей, но фотографии стали лучше.
Кроме того, в смартфонной фотографии, главную роль играет даже не «железо», а используемые программные алгоритмы обработки, которые могут как портить снимки, так и «вытягивать» их качество при не очень хорошей камере.
Миф 6. Если включить режим «Полёт» или вынуть SIM-карту, то спецслужбы не смогут вас отслеживать
Специалисты могут получить удаленный доступ и к выключенному устройству. Смартфон, который выглядит как выключенный, на самом деле, может находиться в режиме минимального энергопотребления и продолжать питать модули связи. Даже если вынуть SIM-карту, радиомодуль продолжит работать, и оператор сможет узнать ваше примерное местоположение. Так что если у вас есть смартфон, конфиденциальность легко может быть нарушена. Единственным выходом остаётся вообще не брать гаджет с собой или вытаскивать из него батарею, если это позволяет конструкция устройства.
Миф 7. Быстрые зарядки вредны для батарейки.
Много лет все считали, что быстрая зарядка вредит аккумулятору, уменьшая его ёмкость и сокращая срок службы, поэтому пользователи смартфонов повально старались заряжать свои гаджеты как можно медленнее. Ещё в конце 2014 года группа американских ученых из исследовательского центра SLAC National Acceleration Laboratory провела испытания и выяснила, что аккумуляторные электроды распределяют энергию равномерно и постепенно, вне зависимости от того, обычная или быстрая зарядка используется (ранее считалось, что сверхбыстрая зарядка батарей негативно отражается на состоянии электродов). Получается, что вред зарядных устройств с большой силой тока — миф.
Миф 8. Включенный модуль Bluetooth потребляет много энергии.
Теоретически, если модули связи активны — они тратят энергию. Действительно, любой процесс, даже фоновый, каким-либо образом влияет на расход батареи, но в данном случае, влияние совсем незначительное. Большинство современных смартфонов используют стандарт Bluetooth 4.0 и протокол Low Energy. Эти технологии очень сильно снижают энергопотребление Bluetooth, так что если хотите сэкономить заряд, лучше сделайте экран менее ярким, а «голубой зуб» оставьте в покое.
Миф 9. Чем больше разрешение, тем лучше дисплей.
В гонке технологий маркетологи не могли обойти вниманием на такой притягательный показатель, как плотность пикселей дисплея. Ведь чем больше — тем лучше, так? На самом деле, человеческий глаз способен различать отдельные пиксели при значениях не более 300 ppi (насчет точной границы мнения исследователей расходятся — она зависит и от размера экрана, и от расстояния, на котором люди им пользуются). Дальнейшее увеличение плотности пикселей не дает никакого визуального эффекта и не приводит к улучшению качества, так что смысла в нём нет, как бы вендорам ни хотелось продать очередной маленький 4К-экран.
Не стоит забывать, что дисплеи с высокой плотностью пикселей предъявляют более высокие требования к графическому процессору, а значит и повышают энергопотребление смартфона.
Миф 10. Чем больше оперативной памяти, тем быстрее работает система.
Объём RAM тоже стал маркетинговым приёмом: ещё недавно большинство смартфонов довольствовалось двумя-тремя гигабайтами, а сейчас появляются четырёхгигабайтные версии, и то и дело слышно о появлении девайсов с 6 ГБ.
Два гигабайта оперативной памяти, три, или больше? Большинство выберет вариант «как можно больше» и даже не задумается, зачем. Но, во-первых, оперативная память бывает медленной; во-вторых, часто быстродействие устройства больше зависит от оптимизации программной начинки, чем от лишнего гигабайта RAM; в-третьих, для обычных задач вроде работы с почтой, запуска плеера и клиентов социальных сетей больше 2 ГБ «оперативки» не требуется. Берите больший объём памяти, только если вы заядлый геймер, а остальным переплачивать, как правило, не стоит.
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