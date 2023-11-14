6 лучших видов стали разной стоимости для домашнего кухонного ножа

Каждый хозяин или хозяйка хочет, чтобы ножи на их кухне были не только практичными, но надежными и долговечными. Выбрать качественный режущий инструмент может быть непросто. Особенно, когда ничего не знаешь о тех сталях, из которых делают современные ножи. Материалов для ковки кухонных ножей сегодня производится огромное множество. Между собой стали отличаются множеством параметров. Тем не менее, перечень материалов, на которые действительно стоит обратить внимание, не так уж и широк.
Китайская сталь хороша. |Фото: lavkagrafinya.ru.
Китайская нержавеющая углеродная сталь 9CR18MOV для многих хозяев может стать оптимальным вариантом при выборе. Устойчива к коррозии и достаточно тверда, неприхотлива в уходе, и стоит не так уж много. Лезвия из 9CR18MOV долго держат заточку, но не справляются с ударными нагрузками. Не подходят для работы с грубыми продуктами, а самое главное – требуют профессиональной заточки.
Ножи из такой легко узнаются. |Фото: mizawork.ru.
Сталь с высоким содержанием кобальта VG-10. Долго сохраняет остроту и при этом относительно легко затачивается. Данный сплав отличается высокой устойчивостью к износу и хорошо сопротивляется коррозии. Единственный минус в том, что для заточки ножей из VG-10 с твердостью 60-62 HRC вам скорее всего понадобится помощь специалиста. Впрочем, обращаться за заточкой все равно часто не придется.
Отличный материал. |Фото: turzona.by.
Ножевая сталь AUS-8 с высоким содержанием молибдена и никеля. Данная японская марка материала считается одной из лучших в мире, причем не только для кухонных ножей. В кулинарном деле ножи из AUS-8 широко используются уже как минимум 50 лет. Это пластичный и в тоже время твердый материал с высокой устойчивостью к ржавчине. Если правильно заточить нож из японской стали, то заточку он продержит не один месяц.
Станет хорошим выбором. |Фото: dengekim.com.
Сталь 40Х13. Хороший бюджетный материал, который чаще всего используется в достаточно дешевых ножах. При этом, пускай, низкая цена стали вас не смущает. Клинки из 40Х13 хорошо сопротивляются ржавчине и достаточно просты. Единственный недостаток в том, что нож из данного материала придется постоянно точить. Зато в большинстве случаев удастся обойтись без помощи специалиста.
Вполне достойный материал. |Фото: stan-knife.ru.
Российская сталь 95х18 пользуется большой популярностью у отечественных ножевых мастеров. Материал обладает высоким показателем устойчивости как к коррозии, так и к другим агрессивным веществам вроде щелочей и кислот. В отечественной стали содержится много хрома, благодаря чему она отлично держит заточку. Для домашнего кухонного ножа этот материал будет, пожалуй, одним из лучших вариантов выбора.
Дешево и сердито. ¦Фото: guns.allzip.org.
Еще одна добротная отечественная сталь – это 50х14мф. «Пятидесятку» принято относить к бюджетному сегменту. При этом материал гарантирует достойное соотношение цены и качества. Ножи из 50х14мф как правило устойчивы к агрессивной среде и легко точатся. Не очень хорошо держат заточку, зато помощь мастера против 57-58 HRC вам вряд ли понадобится при работе шлифовальным камнем.
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