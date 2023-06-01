Неизвестно, когда впервые появились свиньи на Багамах. Ходят слухи, что они совершили побег с какого-то тонущего корабля, другие утверждают, что их выпустили на остров пираты.



Так или иначе, люди едут на Багамы не только для того, чтобы окунуться в кристально чистую воду и понежиться на белоснежных пляжах, но и чтобы увидеть плавающих здесь диких свиней.







1. Итак, это Эксума — район Багамских островов, в состав которого входят более чем 360 островов.







2. Райское место на Багамах принадлежит свиньям. Причем, не обычным, а с удовольствием плавающим, что и привлекает сюда многочисленных туристов.







3. Согласно одной из легенд, эти свиньи были завезены на остров пиратами, которые оставили животных в качестве стратегического запаса питания на будущее. Но пиратское будущее на Багамах не случилось, зато здесь остались жить свиньи и стали полноправными хозяевами местных красот.



По другой легенде, в этом районе однажды произошло кораблекрушение, и единственно, кому удалось выжить, были свиньи. Добравшись вплавь до берегов необитаемого острова, они основали колонию.







4. Всемирную известность свиньи с Багам получили в 2009 году благодаря подводному фотографу Эрику Ченгу, который снимал в этом районе акул.







5. Среди туристов купание в океане со свиньями на Багамах стало даже популярнее, чем традиционное для этого региона плавание с дельфинами.







6. Хрюхи очень дружелюбны и совершенно не боятся людей.







7. Новое поколение подрастает.







8. Фотосессия.







9. Ну, привет!







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13.14. Местный цыган.15.16.17.18.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: