В Японии вас не пустят в бассейн с татуировками

13% бань и общественных бассейнов пустят человека с татуировкой, если он её прикроет. 31% пустит, несмотря на татуировки, но большая часть мест для купания и прогревания категорически против посетителей с тату.
Якудза
Именно это и объясняет такую нелюбовь японцев к татуировкам. Представители этой печально известной на весь мир организованной преступной группировки любят покрывать свои тела замысловатыми узорами. Это и породило ассоциацию. Если на теле тату — человек опасен, и он, скорее всего, якудза.
Доходит до абсурда. В 2013 году разразился национальный скандал из-за жительницы Новой Зеландии, которая является представительницей народа маори. Люди этой народности традиционно покрывают своё лицо татуировками. 60-летняя Эрана Брюэртон посещала Японию для участия в конференции, посвящённой языкам коренных народов. На досуге она решила отправиться в общественную баню, и её не пустили из-за татуировок. Женщина была в шоке и заявила, что нигде в мире она не встречала такого отношения к своим особенностям.
Японцы планируют к летней Олимпиаде-2020 увеличить поток туристов до 20 миллионов человек. Многие из гостей страны называют одной из главных своих целей посещение горячих источников. Какой процент из этих 20 миллионов имеет татуировки — неизвестно. Однако теперь точно ясно, что у тех бань, которые к тату лояльны, будет очень неплохая выручка.
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