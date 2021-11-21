Что остаётся за кадром: 15 фотографии со съёмочных площадок популярных фильмов

Фотографии со съемок культовых фильмов.

1. «Властелин Колец»

Закадровый кадр во время съёмок фильма Властелин колец: Братство Кольца, снятый режиссёром Питером Джексоном.

2. В перерывах между съёмками

«Гарри Поттер и Дары Смерти».

3. «Игра престолов»

Игра в карты в перерыве между съёмками американского телесериала в жанре фэнтези.

4. «300 спартанцев»

Наставления режиссера перед началом съёмок финальной сцены.

5. «Криминальное чтиво»

Джон Траволта и Брюс Уиллис.

6. Ума Турман и Люси Лью

Памятная фотография после удачно снятой финальной сцены.

7. Съёмки фантастического фильма «Матрица»

Хьюго Уоллес Уивинг и муляжные головы.

8. Финальная сцена

Во время съёмок исторического художественного фильма режиссёра Ридли Скотта.

9. Вин Дизель

«Форсаж».

10. Джек Доусон и Роза Дьюитт Бьюкейтер

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.

11. Гэндальф и его дублеры

Центральный персонаж и его дублеры.

12. Перерыв на съёмочной площадке

В перерыве между съёмками фильма «Звёздные войны».

13. Закулисье известного фильма

«Ходячие мертвецы».

14. «Тёмный Рыцарь: Возрождение Легенды»

Памятная фотография.

15. «Ганнибал»

Энтони Хопкинс и Джулианна Мур.

Пожалуй, каждый любитель кино хотел бы побывать на съёмочной площадке. Ведь порой за кадром остаются не менее интересные моменты, чем попадают на киноплёнку. В этом обзоре собраны уникальные фотографии, которые позволяют окунуться с мир кинематографа и увидеть своих любимых актёров в неформальной обстановке.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: