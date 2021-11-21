Что остаётся за кадром: 15 фотографии со съёмочных площадок популярных фильмов

Фотографии со съемок культовых фильмов.
Пожалуй, каждый любитель кино хотел бы побывать на съёмочной площадке. Ведь порой за кадром остаются не менее интересные моменты, чем попадают на киноплёнку. В этом обзоре собраны уникальные фотографии, которые позволяют окунуться с мир кинематографа и увидеть своих любимых актёров в неформальной обстановке.
1. «Властелин Колец»
Закадровый кадр во время съёмок фильма Властелин колец: Братство Кольца, снятый режиссёром Питером Джексоном.
2. В перерывах между съёмками
«Гарри Поттер и Дары Смерти».
3. «Игра престолов»
Игра в карты в перерыве между съёмками американского телесериала в жанре фэнтези.
4. «300 спартанцев»
Наставления режиссера перед началом съёмок финальной сцены.
5. «Криминальное чтиво»
Джон Траволта и Брюс Уиллис.
6. Ума Турман и Люси Лью
Памятная фотография после удачно снятой финальной сцены.
7. Съёмки фантастического фильма «Матрица»
Хьюго Уоллес Уивинг и муляжные головы.
8. Финальная сцена
Во время съёмок исторического художественного фильма режиссёра Ридли Скотта.
9. Вин Дизель
«Форсаж».
10. Джек Доусон и Роза Дьюитт Бьюкейтер
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.
11. Гэндальф и его дублеры
Центральный персонаж и его дублеры.
12. Перерыв на съёмочной площадке
В перерыве между съёмками фильма «Звёздные войны».
13. Закулисье известного фильма
«Ходячие мертвецы».
14. «Тёмный Рыцарь: Возрождение Легенды»
Памятная фотография.
15. «Ганнибал»
Энтони Хопкинс и Джулианна Мур.
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