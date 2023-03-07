Головокружительный поддельный экстрим. Очень впечатляет!

С нами не соскучишься!

Есть в Бразилии вблизи Рио-Де-Жанейро гора Pedra do Telégrafo, а на ней небольшой утес. На первый взгляд — ничего необычного, но многие мечтают попасть в это место… А почему — Фактрум покажет ниже!

