Головокружительный поддельный экстрим. Очень впечатляет!

Есть в Бразилии вблизи Рио-Де-Жанейро гора Pedra do Telégrafo, а на ней небольшой утес. На первый взгляд — ничего необычного, но многие мечтают попасть в это место… А почему — Фактрум покажет ниже!
Источник фотографий: E-w-e.ru
Дело в том, что, при определенном ракурсе, камень смотрится зависшим над пропастью!
Снимки получаются в буквальном смысле головокружительными — такими обожают хвастаться в Facebook и Instagram
А в реальности всё безопасно и комфортно. Слева — как это преподносят в соцсетях, а справа — как всё выглядит на самом деле
Вот такой утес в реальности и вот такие очереди к нему выстраиваются
Круто, не правда ли?
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