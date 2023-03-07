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Головокружительный поддельный экстрим. Очень впечатляет!

Есть в Бразилии вблизи Рио-Де-Жанейро гора Pedra do Telégrafo, а на ней небольшой утес. На первый взгляд — ничего необычного, но многие мечтают попасть в это место… А почему — Фактрум покажет ниже!



Источник фотографий: E-w-e.ru

Источник фотографий: E-w-e.ru


 


2

Дело в том, что, при определенном ракурсе, камень смотрится зависшим над пропастью!


3

Снимки получаются в буквальном смысле головокружительными — такими обожают хвастаться в Facebook и Instagram


4

А в реальности всё безопасно и комфортно. Слева — как это преподносят в соцсетях, а справа — как всё выглядит на самом деле


5

Вот такой утес в реальности и вот такие очереди к нему выстраиваются


6

Круто, не правда ли?


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Головокружительный поддельный экстрим. Очень впечатляет!

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Головокружительный поддельный экстрим. Очень впечатляет!Подписаться на мой Instagram
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