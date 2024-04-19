5 неизбитых блюд, которые можно приготовить из обычной морковки

Морковь отлично подходит для подлив, салатов и супов, а ещё из неё можно приготовить не только известные всем блюда, а и множество других, которые придутся по вкусу не только вегетарианцам и тем, кто ведёт здоровый образ жизни, а и всем тем, кто просто хочет разнообразия, в том числе и капризным детям.
1. Заливное с ветчиной с морковью
Заливное с ветчиной и морковью. \ Фото: kulray.ru.
Заливная ветчина с морковью – весьма оригинальное блюдо, которое станет отличным и альтернативным вариантом привычному нам заливному и холодцу из мяса. Да и приготовить её не составит труда, ведь нет ничего проще, чем сделать бульон из ароматных кореньев и зелени, разбавив весь этот ансамбль белым сухим вином.
Ингредиенты:
• Варёная ветчина - 250 г;
• Зелень для бульона с кореньями - 1 пучок;
• Морковь среднего размера - 2 шт;
• Мясной бульон - 500 мл;
• Сухое белое вино - 500 л;
• Белый перец - 10 горошин;
• Лавровый лист - 1 шт;
• Желатин - 25 г;
• Соль по вкусу;
• Петрушка - 2 пучка.
Вкусное заливное из ветчины и моркови. \ Фото: mir-da.ru.
Способ приготовления:
• Зелень для бульона хорошо вымыть;
• Слегка просушить и мелко нарезать;
• Морковь вымыть, очистить;
• В кастрюлю перелить мясной бульон;
• Добавить половину вина;
• Выложить зелень, морковь, специи;
• Довести до кипения и варить после закипания ещё 15 минут;
• Ветчину нарезать средним кубиком;
• Петрушку измельчить и смешать с ветчиной;
• Желатин замочить в слегка тёплой воде;
• В заранее подготовленную форму переложить ветчину с петрушкой;
• Сверху тонким слоем выложить отварную, нарезанную кружками (или кубиками) морковь;
• Бульон процедить;
• Отобрать примерно 750 миллилитров;
• Смешать его с вином (250 миллилитров);
• Слегка подогреть и добавить желатин, предварительно отжав его;
• Затем получившийся бульон посолить, поперчить и вылить в форму с ветчиной и морковью;
• Немного остудить;
• Накрыть форму пищевой плёнкой и отправить в холодильник на несколько часов до полного застывания.
2. Морковный суп-пюре с апельсинами
Морковный суп-пюре с апельсинами. \ Фото: sohu.com.
В последнее время крем-супы обретают всё большую популярность, пестря такими буйством красок и ингредиентов, что устоять перед ними практически невозможно. К тому же, такое блюдо прекрасно подходит в качестве холодной закуски, а ещё, при желании, что немаловажно, им запросто можно согреться в морозные зимние дни, разбавив унылые серые будни яркими нотками ароматных апельсинов.
Ингредиенты:
• Морковь - 800 г;
• Картофель - 2 шт;
• Лук репчатый средней величины - 1 шт;
• Куриный бульон - 750 мл;
• Апельсины - 2 шт;
• Оливковое масло - 2 ст.л;
• Красный сладкий перец - 1/2 часть стручка;
• Корень имбиря - 3 см;
• Сметана любой жирности - 4 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Красный молотый перец - по вкусу;
• Зелень кинзы или петрушки для украшения.
Суп-пюре из моркови. \ Фото: sovkusom.ru.
Способ приготовления:
• Лук очистить и мелко нарезать;
• Имбирь очистить и натереть на мелкой тёрке;
• Сладкий перец нарезать соломкой или кубиком;
• В глубокой сковороде разогреть оливковое масло;
• И обжарить лук до лёгкой золотистой корочки;
• Затем добавить имбирь и сладкий перец;
• Аккуратно перемешать и всё обжарить примерно около 5 минут;
• Морковь и картофель вымыть;
• Очистить и тщательно промыть под холодной проточной водой;
• Слегка просушить и нарезать равномерным кубиком или соломкой;
• Переложить овощи в сотейник к луку и перцу;
• Влить немного горячей воды;
• Накрыть крышкой и тушить 5-7 минут;
• Затем добавить бульон;
• Аккуратно перемешать и, накрыв крышкой, довести до кипения, а после тушить 15-20 минут;
• Затем снять с огня, слегка остудить и перелить в чашу блендера;
• Сбить до однородной массы;
• Апельсин очистить;
• Цедру нарезать средними кусочками;
• Из апельсиновой мякоти выжать сок;
• И вместе цедрой добавить в получившееся пюре;
• Посолить, поперчить;
• Получившийся суп разлить по глубоким тарелкам;
• Подавать со сметаной, свежей зеленью и гренками или же свежим хлебом.
3. Морковные котлеты с сыром
Морковные котлеты с сыром. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Сочные морковные котлетки не только радуют своим восхитительным ароматом и ярким цветом, а и фантастическим вкусом в сочетании с сыром.
Ингредиенты:
• Морковь - 1 кг;
• Манная крупа - 2 ст.л;
• Яйца - 1 шт;
• Сахар - 1 ст.л;
• Молоко - 100 мл;
• Сухари для панировки - 100 г;
• Твёрдый сыр - 100 г;
• Масло для фритюра.
Котлеты из моркови. \ Фото: receptveka.ru.
Способ приготовления:
• Морковь вымыть;
• Очистить и просушить;
• После натереть на крупной тёрке;
• Затем залить молоком;
• Отправить на плиту и тушить на медленном огне примерно 20 минут;
• Затем добавить манную крупу;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить ещё около 5 минут;
• Сняв с огня, дать остыть;
• Добавить сахар, сыр и яйцо;
• Тщательно перемешав, сделать из получившейся массы равномерные котлеты;
• После чего обвалять каждую из них в сухарях для панировки;
• На разогретом до 180 градусов масле обжарить котлеты до золотистой корочки со всех сторон;
• Подавать со сметаной и свежей зеленью.
4. Жареная морковь
Тушёная морковь. \ Фото: darimakanankita.blogspot.com.
Несмотря на то, что морковь мало кому нравится в чистом и готовом виде, тем не менее, жареная морковка в йогурте со специями вряд ли оставит кого-то равнодушным. Её запросто можно подавать в качестве самостоятельного блюда, так и с гарниром, или же в виде закуски.
Ингредиенты:
• Морковь - 1 кг;
• Йогурт обезжиренный или несильно жирный - 100 мл;
• Сливочное масло - 2 ст.л;
• Овощной бульон - 1 стакан;
• Сахар - 1 ст.л;
• Соль, перец и другие специи по вкусу;
• Зелень (укроп, петрушка, кинза, базилик или любая другая) - несколько веточек или сборный небольшой пучок.
Отличный вариант для закуски. \ Фото: ogorod.ru.
Способ приготовления:
• Морковь вымыть;
• Очистить;
• Слегка просушить и нарезать равномерными достаточно крупными брусками;
• В глубокой сковороде растопить масло с сахаром;
• Тщательно перемешать и выложить морковь;
• Полить бульоном;
• Накрыть крышкой;
• Тушить 5-7 минут;
• Затем снять крышку и добавить йогурт;
• Посолить, поперчить;
• На среднем огне готовить до полного испарения жидкости;
• Затем переложить на сухую сковороду и на достаточно сильном огне обжарить морковь со всех сторон до румяной корочки;
• Перед подачей посыпать свежерубленной зеленью.
5. Морковный рулет
Морковный рулет. \ Фото: youtube.com.
Морковный рулет с мягким сыром и ароматной зеленью придётся по вкусу всем членам семьи от мала до велика. К тому же, им запросто можно угостить коллег на работе или же друзей и знакомых.
Ингредиенты:
• Морковь крупная - 4 шт;
• Творожный сыр - 200 г;
• Яйца - 4 шт;
• Масло сливочное - 50 г;
• Жирные сливки - 2-3 ст.л;
• Соль и перец - по вкусу;
• Свежая кинза - 1 небольшой пучок.
Рулет из моркови с творожным сыром и зеленью. \ Фото: receptisalatov.com.
Способ приготовления:
• Морковь вымыть;
• Очистить и натереть на крупной тёрке;
• Затем обжарить на сливочном масле примерно 5 минут;
• Белки взбить до густой пены;
• Добавить обжаренную морковь;
• Аккуратно перемешать и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут;
• Затем морковный корж перевернуть на обратную сторону;
• Накрыть влажным полотенцем и слегка остудить;
• В отдельной миске смешать сливки, сыр и кинзу;
• С коржа снять полотенце;
• А получившуюся начинку тонким равномерным слоем выложить поверх, отступая от края по 1 сантиметру;
• Затем аккуратно скатать рулет;
• Дать ему настояться и подавать к столу, нарезав небольшими кусочками.
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