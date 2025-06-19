Как использовать остатки плитки в дизайне интерьера и быту

1. Декор откосов и подоконника

Облицовка откосов и подоконника плиткой. \ Фото: bing.com.

2. Рамки для зеркал

Из оставшейся плитки можно сделать оригинальную раму для зеркала. \ Фото: bing.com.

3. Подставки под горячее

Плитку также можно использовать в качестве подставки (в том числе и под горячее). \ Фото: images.tg-uchi.jp.

4. Мозаика на полу

Остатки плитки также можно использовать для создания напольной мозаики. \ Фото: obkladyvilimek.cz.

5. Поднос

А как вам идея с подносом? \ Фото: felissimo.co.jp.

6. В качестве декора цветочных горшков

Оставшейся плиткой можно декорировать цветочные горшки. \ Фото: bing.com.

7. Панно

Панно из плитки станет прекрасным элементом декора. \ Фото: google.com.

8. В качестве декора для стола

Украсьте столешницу оставшейся плиткой. \ Фото: bing.com.

9. В качестве декора шкатулки

А ещё остатками или осколками плитки можно украсить шкатулку. \ Фото: media.s-bol.com.